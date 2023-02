Onana bagatelliseert heldenrol en moet hard lachen bij vraag over Ajax

Woensdag, 22 februari 2023 om 23:55 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 00:10

André Onana vertolkte woensdag een heldenrol bij Internazionale. De Kameroener verrichte meerdere katachtige reddingen tegen FC Porto en had daarmee een groot aandeel in de 1-0 zege op de Portugezen. De voormalig Ajacied stelt zich na afloop tegenover de camera van RTL 7 bescheiden op en geeft daarnaast aan dat hij de wedstrijd van Ajax, donderdag in de Europa League tegen Union Berlin, gaat bekijken. "Natuurlijk! Ik hoop dat ze winnen."

In gesprek met verslaggever Simon Zijlemans geeft Onana aan dat hij meer waarde hecht aan de winnende treffer van Romelu Lukaku dan aan de spectaculaire vijf seconden waarin hij drie reddingen verrichte. "Het was belangrijk voor ons om deze wedstrijd te winnen", vertelt Onana. "We speelden tegen een heel goed team en het was een zware wedstrijd. Het ging zoals we verwachtten. Porto is een lastig team. We weten dat ze goed zijn in de counter en dat ze een aantal goede spelers hebben."

WOW! Wat een ??????????????????! ?? Onana heeft besloten een muur te bouwen voor zijn goal en dus staat het nog steeds 0-0 ??#ZiggoSport #UCL #InterPorto pic.twitter.com/4Hiinnk9vv — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 22, 2023

"Ik ben heel blij met de goal, de overwinning", gaat Onana verder. "Ik ben ook heel blij voor Romelu. Hij is door een zware tijd gegaan en nu is hij terug. The big guy is back." Lukaku scoorde zaterdag tegen Udinese en was ook woensdag als invaller van cruciaal belang. Inter besliste het duel in de slotfase. Nadat Otávio zijn tweede gele kaart kreeg voor een overtreding op Hakan Çalhanoglu, wist Lukaku in de rebound raak te schieten. "De goal was goud waard voor ons en ik ben blij voor hem (Lukaku, red.)." Onana stelt zich bescheiden op en stelt dat zijn reddingen minder belangrijk waren dan de treffer vlak voor tijd. "Ik kan die reddingen wel maken, maar daar win je geen wedstrijd mee. Ik zou anders niet zo lachen zoals ik nu doe."

Onana liet zich tijdens de wedstrijd ook op een andere manier geldig. Slordig balverlies van Edin Dzeko leidde een grote kans in voor Porto, waarna Onana de Bosniër duidelijk liet weten niet blij te zijn met het balverlies. "Het hoort bij het spel", reageert Onana. "Er was een misverstand met wat spelers, maar ik deed dit alleen maar om het team beter te maken. Ik moet zorgen dat alles oké is, want ik ben de speler die tegendoelpunten krijgt." Tot slot krijgt Onana de vraag of hij Ajax morgen gaat bekijken in de Europa League tegen Union Berlin. "Natuurlijk! En ik hoop dat ze winnen."