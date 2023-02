Uitblinker Onana en invaller Lukaku bezorgen Inter krappe zege op Porto

Woensdag, 22 februari 2023 om 22:54 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:22

Internazionale heeft op de valreep een verdiende zege op FC Porto geboekt. In het eigen Giuseppe Meazza was invaller Romelu Lukaku vlak voor tijd goud waard door de winnende binnen te schieten: 1-0. Inter was de betere ploeg, al bleven kansen vrij schaars. André Onana onderscheidde zich meermaals met katachtige reflexen. Een kwartier voor tijd kreeg Otávio zijn tweede gele kaart, waarna Lukaku optimaal gebruik maakte van de overtalsituatie. De return in Portugal is op 14 maart.

Inter-trainer Simone Inzaghi besloot om zowel Stefan de Vrij als Denzel Dumfries op de bank te laten beginnen. De driemansachterhoede bestond uit Milan Skriniar, Francesco Acerbi en Alessandro Bastoni. De plek van Dumfries als rechtervleugelverdediger annex middenvelder werd ingenomen door Matteo Darmian. Lautaro Martínez en Edin Dzeko vormden het spitsenkoppel. Aan de kant van Porto begon Pepe, die over vier dagen veertig wordt, wederom in de basis. In de 4-4-2-formatie van trainer Sergio Conceição moesten Otávio op rechts en Galeno op links voor aanvoer naar spitsen Mehdi Taremi en Pepê zorgen.

Inter kreeg na twaalf minuten de eerste grote kans van de wedstrijd. Federico Dimarco plaatste zijn voorzet perfect op het hoofd van Martínez, die over kopte. Niet veel later kon de Argentijn zijn voet net niet tegen een vrije trap zetten, terwijl Çalhanoglu uit de daaropvolgende hoekschop een verraderlijk schot in huis had, dat gekeerd kon worden door Diogo Costa. De doelman van de Portugezen zag dat zijn ploeg aanvallend weinig in te brengen had. Verder dan een mislukt afstandsschot van Marko Grujic kwam Porto in het eerste half uur niet. Tien minuten voor rust kwam Porto plots heel dicht bij een treffer. Grujic wist Onana dit keer wel te testen, waarna de rebound, terwijl Onana op de grond lag, naast werd gekopt door Galeno. In blessuretijd had Costa nog een knappe reflex in huis op een kopbal van Bastoni.

Het eerste gevaar na rust kwam op naam van Barella. De middenvelder schatte een diepe pass op waarde en probeerde de verre hoek uit de draai te bereiken, maar zag zijn poging net naast de paal belanden. Aan de andere kant kreeg Zaidu Sanusi twee grote mogelijkheden om te scoren, maar hij stuitte op Onana. In de rebound liet de voormalig Ajacied zich wederom zien op een schot van Taremi. Het tempo lag niet al te hoog, maar desondanks kwam Inter er regelmatig gevaarlijk uit. Zo schoot Barella rakelings over en probeerde Lukaku Martínez te bereiken. Laatstgenoemde kwam echter een teenlengte tekort. Nadat Otávio zijn tweede gele kaart kreeg, voor een overtreding op de voet van Çalhanoglu, besliste Lukaku het duel vlak voor tijd. De supersub kopte eerst tegen de paal, waarna het uit de rebound wel raak was: 1-0.