Ederson zit er helemaal naast: Manchester City verspeelt zege tegen Leipzig

Woensdag, 22 februari 2023 om 22:52 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:07

De Champions League-wedstrijd tussen RB Leipzig en Manchester City heeft woensdagavond geen winnaar opgeleverd. De Engelse ploeg van Josep Guardiola was in de eerste helft heer en meester en kwam via Riyad Mahrez op voorsprong. Een grote fout van doelman Ederson leidde na rust de gelijkmaker van Josko Gvardiol in: 1-1. Daar zou het bij blijven.

Guardiola moest improviseren nadat Kevin De Bruyne en Aymeric Laporte ziek afhaakten. Nathan Aké en Manuel Akanji kwamen achterin in de ploeg, terwijl Bernardo Silva doorschoof naar de 10-positie. Mahrez kreeg rechts voorin de voorkeur boven Phil Foden. Bij Leipzig kreeg Konrad Laimer op het middenveld de voorkeur boven Amadou Haidara. Verder speelden de Duitsers met dezelfde namen als in het weekend tegen VfL Wolfsburg (0-3 winst).

De gelijkmaker voor Leipzig ?? Joško Gvardiol komt boven Rúben Dias uit en knikt de 1-1 binnen ?? Een overtreding op de Portugees of niets aan de hand? ??#ZiggoSport #UCL #RBLMCI pic.twitter.com/x8kc8TT59R — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 22, 2023

Beide helften kenden woensdagavond een ander verhaal. Voor rust had Leipzig werkelijk niets in de melk te brokkelen. De ploeg van Marco Rose plooide terug en liet het initiatief volledig bij City. De Engelsen vonden aanvankelijk geen openingen, totdat Leipzig-middenvelder Xaver Schlager de bal na een klein half uur zomaar in de voeten speelde bij Jack Grealish. De linkeraanvaller bezorgde die na een overstapje van Gündogan bij Mahrez. De Algerijn pakte het cadeau uit door van vijftien meter binnen te schieten: 0-1.

Grealish deed korte tijd later een nieuwe serieuze doelpoging, maar zijn kiezelharde schot ging tot grote teleurstelling van Guardiola net over. Rose wisselde in de rust aanvallend door middenvelder Benjamin Henrichs te brengen voor rechtsback Lukas Klostermann. De Duitsers tapten in de tweede helft duidelijk uit een ander vaatje. Leipzig toonde veel meer drang naar voren en werd daarvoor in de zeventigste minuut beloond. Na een korte hoekschop bracht Marcel Halstenberg de bal vlijmscherp voor. City-doelman Ederson schatte de situatie volledig verkeerd in en ging onder de bal door. Gvardiol kopte binnen: 1-1. Erling Braut Haaland had vlak daarvoor zijn enige kans gemist. Nadat de Noor op snelheid langs Gvardiol kwam, produceerde hij een zwak schot met zijn mindere rechter.