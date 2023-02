‘Waarom Lukaku op de bank zit? Hij weegt 103 kilo, hij moet fit zijn’

Giuseppe Marotta vindt het normaal dat Romelu Lukaku te kampen heeft met fysiek ongemak. De algemeen directeur van Internazionale zag de Belg na een grotendeels mislukt seizoen bij Chelsea afgelopen zomer op huurbasis terugkeren bij Inter, maar een onverdeeld succes is dat, ondanks zijn winnende treffer in de Champions League woensdag tegen FC Porto (1-0), nog niet gebleken. Marotta stelt dat het logisch is dat Lukaku niet veel speelt: "Hij draagt 103 kilo met zich mee."

Lukaku kampte dit seizoen met een dijbeenblessure en een knieblessure en heeft nog altijd te kampen met fysiek ongemak. Inter-trainer Simone Inzaghi kiest doorgaans voor het spitsenkoppel Edin Dzeko en Lautaro Martínez. Bovendien maakt Lukaku in de speelminuten die hij wel krijgt nog geen al te gelukkige indruk. In elf optredens in de Serie A was de Rode Duivel goed voor twee treffers en een assist. "Het moet gezegd worden dat hij 103 kilo met zich meedraagt", liet Marotta voor de wedstrijd tegen Porto weten bij Sky Sport Italia.

"Het is dus normaal dat hij op fysiek vlak zijn betere en mindere momenten heeft", vervolgde de bestuurder. "Ik moet zeggen dat we een ongewoon seizoen beleven met het winterse WK. De onderbreking van het seizoen was veel gevraagd voor Lukaku, zowel op fysiek als psychologisch vlak." Lukaku was in aanloop naar het WK herstellende van zijn dijbeenblessure en speelde slechts tien minuten tegen Marokko en een helft tegen Kroatië.

In de allesbepalende wedstrijd tegen het Balkanland, dat België moest winnen om door te stoten naar de knock-outfase, liet Lukaku meerdere reuzenkansen liggen. "Hij had te maken met blessures, maar deed mee aan het WK om iets extra's te geven aan zijn team", zei Marotta. "Hij is een absolute professional en geeft alles." Na de WK-onderbreking stond Lukaku tijdens drie Serie A-wedstrijden in de basis.

Terwijl Marotta constateerde dat Lukaku nog niet geheel fit is, liet de spits na de zege op Porto met een knipoog een ander geluid horen. "Wow, kijk mijn bovenlijf eens... Ik ben in topvorm, mamma mia!", zei hij voor de camera van Sky Sport Italia. Ook Thierry Henry was onder de indruk van Lukaku. De voormalig assistent-bondscoach van België concludeerde bij CBS dat de spits stilaan helemaal terug is. "Ik ben zo blij voor Rom. Hij ziet er fitter uit, oogt slanker en hij is gemotiveerd."

Lukaku wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van Chelsea, zonder dat daarbij sprake is van een verplichte optie tot koop. Lukaku maakte tussen 2019 en 2021 grote indruk bij Inter. Zo maakte de Antwerpenaar in zijn eerste periode in Milaan 47 competitietreffers in 72 wedstrijden. Mede dankzij zijn bijdrage werd Inter in 2021 kampioen van Italië. Na dat succes maakte Lukaku voor 113 miljoen euro de overstap naar Chelsea. Die samenwerking verliep echter teleurstellend, waarop hij begin dit seizoen op huurbasis terugkeerde naar Italië.