Onbegrip om reserverol voor Denzel Dumfries: ‘Ik vind het een heel raar verhaal’

Woensdag, 22 februari 2023 om 20:45 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:52

Denzel Dumfries en Stefan de Vrij moeten woensdagavond genoegen nemen met een reserverol bij Internazionale. De club neemt het zonder de Nederlanders in de achtste finale van de Champions League op tegen FC Porto. Met name de keuze om Dumfries op de bank te houden leidt tot verbazing bij de analisten van RTL 7. "Ik vind het een heel raar verhaal", zegt Ron Vlaar.

Waar Dumfries in de eerste helft van dit seizoen vaak basisspeler was, is dat sinds het begin van het nieuwe jaar anders. Trainer Simone Inzaghi kiest geregeld voor Matteo Darmian als rechtervleugelverdediger, waardoor de Nederlander regelmatig op de bank blijft zitten. Ook tegen Porto verschijnt Dumfries niet aan de aftrap en dat leidt tot verbazing bij de analisten van RTL 7. Presentator Humberto Tan haalt aan dat er verschillende verhalen de ronde gaan dat Inter bereid zou zijn om Dumfries te verkopen. Zo meldde La Gazzetta dello Sport in november vorig jaar dat i Nerazzurri hem voor zestig miljoen euro bereid zijn te laten gaan.

"Maar dan moet hij wel spelen!", stelt Tan, die op bijval kan rekenen van Vlaar. "Ik vind het een heel raar verhaal. Ik kan me niet voorstellen dat het echt zo is, want dan moet hij gaan spelen. Je wil hem toch in de etalage zetten? Juist in de Champions League. Achtste finale Champions League, misschien nog wel verder... Ik vind het heel krom." Tan stelt vervolgens de vraag of Darmian 'misschien wel beter is'. "In de ogen van de trainer wel", reageert Gertjan Verbeek. "Ik ga ervan uit dat hij zijn sterkste elftal opstelt." Theo Janssen denkt eveneens dat Inzaghi Darmian beter vindt dan Dumfries. "Iedere trainer wil winnen. Iedere trainer wil doorkomen in de Champions League, dus die gaat echt zijn beste spelers opstellen."

"Dumfries heeft natuurlijk een geweldige kracht in aanvallend opzicht", gaat Janssen verder. "Verdedigend... mwa. Maar aanvallend is hij gewoon heel erg belangrijk." Tan stelt daarop dat iedere trainer weleens keuzes maakt die niet gesnapt worden. "Natuurlijk zijn er weleens keuzes die wíj niet snappen", reageert Janssen. "Maar wij staan niet elke dag op het veld en wij weten niet wat die trainer wel ziet. Misschien traint Dumfries wel heel erg slecht of is er iets anders aan de hand en speelt hij daarom niet. Het is heel erg gokken nu." Ook De Vrij verschijnt niet aan de aftrap. "Voor hem klinkt het plausibeler, omdat zijn contract afloopt", stelt Vlaar. "Dat is anders." Het contract van De Vrij loopt door tot medio 2023. Dumfries ligt tot medio 2025 vast.

Opstelling Internazionale: Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Martínez, Dzeko.

Opstelling FC Porto: Costa; João Mario, Pepe, Marcano, Zaidu; Otávio, Uribe, Grujic, Galeno; Taremi, Pepê.