Heitinga spreekt zich op persconferentie uit over meespelen van Álvarez

Woensdag, 22 februari 2023 om 20:20 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:09

John Heitinga verwacht met Edson Álvarez in de basis aan te kunnen treden tegen Union Berlin. De trainer van Ajax sprak dat woensdagavond uit op de persconferentie in aanloop naar de return in de play-offs van de Europa League. "Ik ga ervan uit dat Edson bij de aftrap verschijnt, maar laten we even kijken of hij morgen een reactie heeft van de training van vandaag", aldus Heitinga.

Álvarez deed het grootste deel mee van de oefensessie die Ajax woensdag afwerkte in Amsterdam. "Morgen zullen we de beslissing definitief nemen", vertelt Heitinga. Álvarez raakte tegen Sparta Rotterdam (4-0 winst) geblesseerd aan zijn schouder en werd in de 69ste minuut vervangen. Heitinga heeft dus vertrouwen in een snelle rentree. "Edson kan met pijn spelen, Edson is echt een strijder. We hebben het de afgelopen dagen gemonitord. Ik zal daarin het advies krijgen vanuit de medische staf, maar uiteindelijk ligt de eindstem bij Edson zelf."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Woensdag maakte Álvarez dus niet de hele training vol. "Ik vond het niet nodig om hem in de eindfase van de training in duels te laten komen", aldus Heitinga. Ajax stelde in de heenwedstrijd tegen Union teleur en mocht van geluk spreken met een 0-0 gelijkspel. "Het is duidelijk dat we het anders zullen moeten aanpakken dan in Amsterdam", zegt Heitinga, die niets wil prijsgeven over de opstelling. "Of daar ook andere spelers voor nodig zijn? Nee hoor, dat kan ook met dezelfde spelers, maar ook met anderen."

Ajax treedt donderdagavond aan in het Stadion An der alten Försterei, een bijzondere thuishaven, weet ook Heitinga. "Ik ben heel benieuwd. Je hebt hier meer staanplaatsen dan zitplaatsen (17.910 om 3.807, red.). Je weet wat voor heksenketel het hier gaat worden. Daar zullen we, met name in de beginfase, goed mee moeten omgaan. Maar in principe maakt het voor ons niet uit. Als wij doen waar we goed in zijn, dan gaan wij een ronde verder, daar heb ik alle vertrouwen in."