Doekhi heeft vertrouwen in Union Berlin, maar legt druk bij Ajax neer

Woensdag, 22 februari 2023 om 23:23 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:23

Danilho Doekhi is vol vertrouwen voor het allesbeslissende duel met Ajax in de tussenronde van de Europa League. De Nederlandse verdediger was met zijn ploeg Union Berlin tijdens het heenduel in de Johan Cruijff ArenA de betere partij, maar slaagde er niet in een overwinning te behalen: 0-0. Desondanks is Doekhi vol vertrouwen in een goede afloop. "We hebben vorige week in Amsterdam al aangetoond dat we er klaar voor zijn."

Ajax kende vorige week een wedstrijd om snel te vergeten. De Amsterdammers schoten niet één keer op doel en even leek het erop dat Union met een overwinning huiswaarts zou keren na een treffer Morten Thorsby. De Noor maakte echter hands, waardoor het feest niet doorging. "We hadden pech met die afgekeurde goal", stelt Doekhi na afloop van de training op de persconferentie in gesprek met De Telegraaf. "Maar we kregen meerdere kansen. Daarom heerst er nu een goed gevoel bij ons", vertelt de verdediger vol vertrouwen.

De mandekker verkeert in blakende vorm, is regelmatig beslissend met doelpunten en liep de prijs voor Speler van de Maand januari in de Bundesliga maar net mis. De hoofdstedelingen kregen in de competitie pas 24 doelpunten tegen, alleen Bayern München doet het met 21 beter, en ook in de wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA lieten ze zien zeer compact te kunnen verdedigen. "We moeten elkaar helpen en zorgen dat we niet in een situatie komen dat er geen rugdekking is", vervolgt Doekhi, die met zijn ploeg dit weekend niet verder kwam dan 0-0 tegen Schalke 04. "Maar het is wel een goed teken dat we weer geen doelpunt hebben tegen gekregen.”

Ondanks de goede vorm van Union is Doekhi van mening dat de druk nog altijd bij Ajax ligt. "Union is geen bekende club in Nederland. Bij Ajax zullen ze vinden dat ze aan hun stand verplicht zijn om verder te bekeren.” Met een 0-0 tussenstand is het verre van uitgesloten dat de wedstrijd een verlenging en eventueel strafschoppen krijgt. Doekhi geeft aan dat hij en zijn teamgenoten daarop hebben getraind. "Natuurlijk hebben we ook op strafschoppen getraind. Ik heb liever dat het niet zover komt, maar je moet er klaar voor zijn.”

Sheraldo Becker

Sheraldo Becker zal gewoon aanwezig zijn tegen Ajax. De geboren Amsterdammer, die bij Ajax de jeugdopleiding doorliep, was invaller tegen Schalke, maar volgens trainer Urs Fischer is er niets aan de hand. "Hij had simpelweg een pauze nodig", maakt de Zwitser duidelijk. "Hij is daar direct in. Het was zijn overtuiging, en die van de trainer, dat hem dat goed zou doen." Het duel in het Stadion An der Alten Försterei trapt donderdag om 21.00 uur af.