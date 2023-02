Ajax komt na jubileumgoal van Tadic met prachtig gebaar aan jonge kinderen

Woensdag, 22 februari 2023 om 19:29 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:53

Dusan Tadic maakte tegen Sparta Rotterdam (4-0 winst) zijn honderdste doelpunt voor Ajax en dat laat de club niet onopgemerkt voorbijgaan. De Amsterdammers hebben naar aanleiding daarvan honderd ballen uitgedeeld op de Servische basisschool waarop Tadic vroeger zat. "Honderd ballen voor de toekomst", schrijft Ajax bij zijn video op Twitter. De kinderen reageren dolenthousiast.

Tadic geldt als een van de meest succesvolle aankopen uit de Ajax-historie. De Serviër werd door Marc Overmars in de zomer van 2018 weggehaald bij Southampton en begon meteen met doelpunten en assists te strooien. Na minder dan vijf volledige seizoenen tikte Tadic zondag tegen Sparta voor de honderdste keer een bal binnen voor Ajax. Het was zijn 225ste wedstrijd voor Ajax. Het was ook een uniek doelpunt van de aanvoerder, die voor het eerst een ander lichaamsdeel dan voet of hoofd gebruikte, namelijk zijn knie. Zo kon Tadic de harde volley van Davy Klaassen voldoende van richting veranderen.

?????? goals for Ajax, ?????? balls for the future. To all kids at Dusan Tadic' primary school: Enjoy! pic.twitter.com/diYSALqlvD — AFC Ajax (@AFCAjax) February 22, 2023

Veruit de meeste doelpunten van Tadic zijn afkomstig van zijn linkervoet, tachtig stuks in totaal. Achttien keer scoorde de linksbuiten annex spits met rechts, slechts eenmaal gebruikte hij het hoofd: thuis tegen Feyenoord (3-0) op 28 oktober 2018. Tadic bleek in Amsterdam een meester in het zestienmetergebied: bij 95 goals stond hij in the box en bij slechts 5 erbuiten. 31 keer schoot hij een penalty binnen, driemaal een vrije trap. Overigens is ook het aantal assists van Tadic, dat op 107 staat in Amsterdamse dienst, indrukwekkend.