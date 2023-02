Feyenoord maakt gebruik van expertise Te Kloese en gaat samenwerking aan

Woensdag, 22 februari 2023 om 20:40 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:47

Feyenoord gaat een samenwerkingsverband aan met het Amerikaanse Orange County SC, zo maakt de club bekend via de officiële kanalen. De Rotterdammers melden dat de overeenkomst is gesloten als onderdeel van zijn 'internationale strategie'. Orange County komt uit in de USL Championship, het tweede Amerikaanse niveau. De twee clubs gaan samenwerken op het gebied van talentontwikkeling, scouting en innovatie.

Algemeen directeur Dennis te Kloese was jarenlang werkzaam in de Verenigde Staten. Zo was hij tussen 2005 en 2008 technisch directeur bij Chivas USA en bekleedde hij de functie van algemeen directeur bij Los Angeles Galaxy tussen 2018 en begin 2022. "Ik ken Orange County SC erg goed vanuit mijn tijd in Amerika", vertelt Te Kloese. "Het is een ambitieuze club die bewezen sterk is in scouting van talenten en daarnaast flink aan de weg timmert op het gebied van digitale ontwikkeling en voetbalinnovatie, waar we als Feyenoord zijnde zeer in zijn geïnteresseerd. Ik ben er van overtuigd dat deze samenwerking beide clubs echt verder kan helpen."

Oliver Wyss, directeur voetbalzaken en general manager van Orange County SC, is eveneens te spreken over de samenwerking. "Dat een gerenommeerde voetbalclub als Feyenoord met ons wil optrekken is een mooie erkenning voor onze werkwijze en focus op talentontwikkeling", laat hij weten. "Samenwerken met en ons oor te luister leggen bij Feyenoord zal ons sterken op het gebied van voetbalmethodiek en technische knowhow. Ook is dit voor ons een mooie ingang in het Europese voetballandschap." Orange County komt net als LA Galaxy, de ex-werkgever van Te Kloese, uit Los Angeles. De club werd in 2010 opgericht onder de naam Los Angeles Blues. In 2016 kocht de Amerikaanse zakenman James Keston de club, die ervoor koos om de naam te veranderen naar Orange County SC.

De club eindigde eindigde vorig seizoen als laatste in de Eastern Conference van de USL Championship. Omdat clubs in de MLS en USL niet degraderen of promoveren, uitzonderingen daargelaten, komt de club ook aankomend seizoen uit in de USL. De club had tot recent een bekende naam onder contract staan. Thomas Enevoldsen, die in Nederland actief was bij FC Groningen en NAC Breda, verliet laatstgenoemde club in 2018 om bij Orange County aan de slag gegaan. De inmiddels gepensioneerde Deen speelde 54 wedstrijden voor de club en was daarin goed voor 23 treffers en twaalf assists.