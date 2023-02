Barça-gate: grote vraagtekens rond betaling van 285.000 euro aan journalist

Woensdag, 22 februari 2023 om 18:24 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:30

Het corruptieschandaal rond Barcelona krijgt woensdag een nieuw hoofdstuk. De Spaanse topclub heeft in het tijdperk van president Josep María Bartomeu 7.227.100 euro uitgegeven aan advertenties in de media, zo onthult het Spaanse dagblad The Objective, dat het Mossos d'Esquadra-rapport over 'Barça-gate' ingezien heeft. Corruptie wordt onderzocht door de regionale politie.

Bij de betalingen aan media lijkt Bartomeu niet altijd te hebben gekeken naar normaal gebruikelijke criteria als bereik en kijkcijfers. Opvallend is dat journalist Marçal Lorente van het onbekende bedrijf Tantimer SL liefst 285.000 euro heeft ontvangen van Barcelona sinds Bartomeu in 2015 de verkiezingen won. Volgens de regionale politie is dat bedrag hoger dan aan andere grote media als Ara, Cope en Cadena Ser in rekening is gebracht. RAC1 ontving hetzelfde bedrag, maar heeft een veel groter bereik dan het onbekende Radio Kanal Barcelona (RKB), waaraan Lorente verbonden is.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Een tabel met de media-uitgaven van Barcelona. Op de een na laatste regel staat Tantimer, het bedrijf van journalist Marçal Lorente.

Zelf zegt Lorente tegenover The Objective dat zijn programma Sin concesiones gemiddeld tussen de 40.000 en 45.000 luisteraars heeft en al veertig jaar bestaat. Het dagblad vond uit dat het radiostation waarop Sin concesiones te horen is, geen officiële vergunning heeft. Banden tussen Lorente en Barcelona worden onderzocht. De journalist geeft toe in het verleden te hebben gewerkt als adviseur voor Barcelona met betrekking tot advertentiecampagnes.

Opvallend is dat alle betalingen van Barcelona aan bekende, grote media zijn voldaan, behalve in het geval van Lorente. Volgens het Mossos-rapport ontving de krant Sport in totaal 939.600 euro als 'betaling' in het Bartomeu-tijdperk en nog eens 1.356.000 euro als 'uitruiling'. Daarna volgt El Mundo Deportivo (met in totaal 810.000 euro aan 'betaling' en nog eens 900.000 euro aan 'uitruiling', El Periódico (405.000 euro plus 918.000 euro), La Vanguardia (270.000 euro plus 450.000 euro); RAC1 (287.000 euro) en de krant Ara (231.000 euro).

Dubieuze betalingen van Barça aan oud-scheidsrechter

Bij Barcelona was in het tijdperk van Bartomeu veel meer aan de hand dan alleen betalingen aan journalisten. Eerder lekte al uit dat de club liefst zes miljoen euro heeft overgemaakt aan een bedrijf dat in handen is van José María Enríquez Negreira, voormalig scheidsrechter en vice-voorzitter van het scheidsrechterscomité van de Spaanse bond. Zowel Barcelona als Negreira ontkent de betalingen niet. Volgens Barça nam de club 'technische verslagen' over de arbitrale leiding af van een 'externe consultant', maar dat zou 'een gebruikelijke praktijk voor professionele voetbalclubs' zijn. Ook Negreira beweert dat de betalingen niets te maken hebben met mogelijke manipulatie van de arbitrage.