PSV is ontstemd over optreden met Spaans politiepaard en onderneemt actie

Woensdag, 22 februari 2023 om 18:40 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 18:48

PSV heeft bij de UEFA een mondelinge en schriftelijke klacht ingediend over de behandeling van zijn supporters vorige week in Sevilla. Het Eindhovens Dagblad meldt dat PSV op basis van getuigenverklaringen niet te spreken is waarop de Spaanse politie voorafgaand aan de wedstrijd te werk is gegaan. De politie greep flink in, ondanks dat er volgens de clubleiding van de Eindhovenaren geen sprake was van een dreigende sfeer.

PSV reisde vorige week af naar Andalusië voor het heenduel in de tussenronde van de Europa League, dat uiteindelijk met 3-0 werd verloren. De PSV-supporters reisden in een grote kolonne af naar het Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Er ontstond onrust nadat een politiepaard door de meute inliep. Daarop schrokken de supporters, waarna er beweging in de groep ontstond. Daarop greep de politie hard in door onder meer te slaan naar de PSV-fans.

?? Cargas a los aficionados del PSV a su llegada al Sánchez Pizjuán. ?? Algunos fans se han saltado el cordón policial durante el corteo. ?? En el duelo contra el Sevilla, estarán unos 3.400 en las gradas. ??? @alonsoriveror pic.twitter.com/dUaeyP2fQH — Relevo (@relevo) February 16, 2023

Onder meer jonge kinderen werden daarbij slachtoffer van het optreden van de politie, weet het Eindhovens Dagblad. Meerdere supporters liepen daarbij blauwe plekken en wonden op. Na afloop van de wedstrijd, die met 3-0 verloren ging, diende PSV een mondelinge klacht in bij de aanwezige UEFA-official. PSV liet het daar niet bij zitten en heeft inmiddels ook een officiële klacht ingediend bij de UEFA. Daarnaast gaat PSV daar nog een brief aan toevoegen met ervaringen van zijn supporters in Sevilla.

De clubleiding heeft inmiddels al tientallen reacties van supporters binnen, bij de club zelf en ook bij Supportersvereniging PSV. PSV doet een beroep op mensen die aanwezig waren in de Zuid-Spaanse stad om hun ervaringen te delen via de PSV Fandesk en de supportersvereniging. Een woordvoerder van de Eindhovenaren stelt dat er zo een compleet beeld ontstaat. PSV kan op die manier een goed dossier samenstellen en de UEFA verzoeken om maatregelen te nemen.