Wie heeft de meeste Ballon d’Ors gewonnen?

Woensdag, 22 februari 2023 om 17:11 • Laatste update: 17:16

Lionel Messi werd voor de zevende keer gekroond tot beste speler van het jaar, maar hoe verhoudt hij zich tot de vorige winnaars? Lionel Messi is in 2021 opnieuw uitgeroepen tot beste speler ter wereld. Het is de zevende keer in zijn carrière dat de Argentijnse superster de prijs wint.

Welke speler heeft de meeste Ballons d'Ors gewonnen?

Messi is de beste speler in de geschiedenis van de Ballon d'Or-prijs. In totaal hebben tien spelers de trofee meer dan eens opgeëist en Messi staat met zijn zeven keer bovenaan de lijst. Cristiano Ronaldo, die de prijs vijf keer heeft gewonnen, staat achter hem op de tweede plaats.

Hoeveel Ballons d'Ors heeft Lionel Messi gewonnen?

Nadat hij in 2008 als tweede eindigde achter Ronaldo op de ranglijst, pakte Messi een jaar later zijn eerste Ballon d'Or. Het was de eerste van vier op een rij die de toenmalig Barcelona-ster zou claimen, aangezien zijn rivaliteit met de Portugese aanvaller het elitevoetbal domineerde.

Hij verloor in 2013 en 2014 van Ronaldo voordat hij het jaar daarop opnieuw als nummer één werd aangewezen. Hij moest tot 2015 wachten op zijn vijfde, terwijl de zesde in 2019 werd binnengehaald. Hij heeft nu zijn aantal in 2021 opgeschroefd en is in zijn carrière gestegen naar zeven.

Hoeveel Ballons d'Or heeft Cristiano Ronaldo gewonnen?

Ronaldo haalde in 2007 voor het eerst de top drie, maar werd dat jaar tweede achter AC Milan-icoon Kaka. Twaalf maanden later werd Ronaldo's droom werkelijkheid toen hij voor de eerste keer als beste voetballer ter wereld werd gekroond, maar het zou enkele jaren duren voordat hij zijn tweede Ballon d’Or zou claimen. Vervolgens won hij de prijzen van 2014, 2016 en 2017 terwijl zijn gevecht met Messi voortduurde. In 2021 was zijn eerste buiten de top drie plaats sinds 2010.

Hoeveel Ballons d'Or heeft Pele gewonnen?

Het Braziliaanse fenomeen Pele kreeg nooit de Ballon d'Or vanwege een regel die niet-Europese spelers verhinderde om de Ballon d'Or te winnen, totdat dat beleid in 1995 werd teruggedraaid. Maar France Football onthulde dat de drievoudig wereldbekerwinnaar zeven titels op zijn naam zou hebben staan als hij in aanmerking was gekomen, wat hem de recordhouder zou hebben gemaakt totdat Messi hem dit jaar evenaarde.