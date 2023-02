Wat betekent de ‘siiuuu’ van Cristiano Ronaldo?

Woensdag, 22 februari 2023 om 17:26 • Laatste update: 17:30

Cristiano Ronaldo heeft in de loop der jaren veel celebrations gedaan wanneer hij een doelpunt maakte, met één in het bijzonder. Het vieren van doelpunten in het voetbal is er in alle vormen en maten waarbij de meeste spelers hun eigen unieke celebration hebben.

Jurgen Klinsmann was de eerste die een duik nam na het scoren, terwijl Paul Pogba een aantal verschillende dansroutines heeft. Ronaldo is één van de beste doelpuntenmakers aller tijden, dus hij heeft genoeg kansen gehad om aan zijn celebration te werken. Hij heeft een aantal juichmethodes, maar de meest bekende is zijn 'siiuuu'.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Wat betekent de 'siiuuu'-celebration van Cristiano Ronaldo?

Ronaldo's kenmerkende celebration is dat je hem een pirouette in de lucht ziet maken voordat hij "si!" roept - wat Spaans is voor "ja!" - bij het landen. Het is een uiting van vreugde bij het scoren. Nadat Ronaldo is gesprongen en geland, voegen supporters zich normaal gesproken bij de aanvaller om het woord te schreeuwen, waarbij een hard geluid wordt geproduceerd dat door het hele stadion galmt.

De 'si!' vieren is in het laatste deel van zijn carrière synoniem geworden met Ronaldo en hij begon het voor het eerst uit te voeren toen hij speler van Real Madrid was. Hij schreeuwde "siiiiii!" op het podium tijdens de Ballon d'Or-ceremonie van 2014 na het in ontvangst nemen van de prijs, wat gemengde reacties opriep, waarvan velen verbijsterd waren door de uitbarsting.

De vertaler van de FIFA was er duidelijk door verrast en sommige aanwezigen, zoals toenmalig Real Madrid-trainer Carlo Ancelotti, moesten erom lachen. “De schreeuw? De spelers weten dat ik die schreeuw altijd doe als ik een doelpunt maak of als we winnen”, zei Ronaldo na afloop tegen de Spaanse tv-zender Cuatro. “Het is onze kreet, van Real Madrid.” Terwijl de aanvaller destijds zei dat het de feestkreet van het Real Madrid-team was, is het duidelijk zijn handelsmerk en hij bleef het gebruiken toen hij naar Juventus en Manchester United overstapte.

Gezien Ronaldo's populariteit als speler is het geen verrassing dat zijn fans de celebration regelmatig nadoen. Interessant is echter dat zelfs zijn collega-professionals de 'siiuuu' hebben gekopieerd. In 2019 voerde Servisch international Mark Grujic een kopie uit van de 'siiuuu'-celebration nadat hij een doelpunt had gescoord tegen Schalke terwijl hij werd uitgeleend aan Bundesliga-club Hertha Berlin.

“Pure emotie. Ik had er geen controle over, het gebeurde gewoon zo”, zei Grujic tegen BILD. “Ik kijk op naar Ronaldo. Hij is een geweldig rolmodel voor mij omdat hij obsessief werkt aan zijn ontwikkeling.” Later in het jaar deden leden van het K-League All-Star-team het tijdens een wedstrijd tegen Juventus, wat een wrange glimlach opleverde bij de Portugees, die op de eerste rij op de bank zat.

Hoe de 'siiuuu' van Cristiano Ronaldo te doen

Om Ronaldo's beroemde 'siiiiii'-celebration te doen, moet je rennen, springen, in de lucht draaien en dan je handen naar de zijkant gooien als je landt. De positie van de benen bij de landing is ook cruciaal - ze moeten wijd gespreid zijn in een 'power stance' - en idealiter sta je met je rug naar de menigte en laat je de naam op je shirt zien. Zodra de pirouette is gedaan, is de laatste actie van het juichen de schreeuw van "si!".