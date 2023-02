Moeilijk sprekende Sema geeft interview en ontvangt lof: ‘Jij grote legende!’

Woensdag, 22 februari 2023 om 16:20 • Noel Korteweg • Laatste update: 16:27

Ken Sema heeft afgelopen maandagavond op en naast het veld indruk gemaakt. De 29-jarige vleugelspeler van Watford schoot zijn ploeg met twee treffers langs West Bromwich Albion (3-2) en stond vervolgens het clubkanaal van de Londenaren te woord. De Zweed heeft een stotterprobleem en praat daarom nauwelijks met de media. Sema deed dat maandagavond wel en dat leverde hem op internet louter complimenten op.

De vleugelspeler zette Watford na 23 minuten op voorsprong tegen West Brom. Keinan Davis stuitte in eerste instantie nog op doelman Josh Griffiths, maar Sema stond op de goede plek om de rebound te verzilveren: 1-0. Doelpunten van Conor Townsend (West Brom), Ismaïla Sarr (Watford) en Jed Wallace (West Brom) brachten de stand vervolgens op 2-2, totdat Sema in minuut 78 de winnende maakte. Een schot van de Zweed werd door Erik Pieters van richting veranderd, waardoor Griffiths kansloos was: 3-2.

?? "It was an easy one!" Ken Sema speaks following his match winning brace tonight! ?? pic.twitter.com/c8qv7GvNIw — Watford Football Club (@WatfordFC) February 20, 2023

Na afloop stond Sema het clubkanaal van Watford te woord en die video is inmiddels al 2,3 miljoen keer bekeken. “Ik ben blij met mijn doelpunt en met de overwinning van vandaag. Het was een wedstrijd die we moesten winnen, zeker hier thuis”, zegt Sema. De doelpuntenmaker moet lachen als hij zijn twee doelpunten beschrijft. “Mijn tweede goal ging op doel!”, zegt de Zweed, die daarmee hoopt dat die treffer niet als eigen doelpunt van Pieters de boeken ingaat. “Het waren drie belangrijke punten vandaag. Dit is ook goed voor ons zelfvertrouwen. Nu gaan we ons voorbereiden op de wedstrijd tegen Sheffield United, wat ook een sterke tegenstander is.”

Het interview kan op veel complimenten rekenen op Twitter. “Ken, jij grote legende!”, reageert Ben Foster, met wie Sema samenspeelde bij Watford. Ook de interviewer wordt bewierookt. “Goed gedaan Sema en goed gedaan interviewer. Je stelde Ken op zijn gemak en liet hem rustig uitpraten. Hulde!”, schrijft een andere Twitteraar. Andere mensen vinden het dapper dat Sema de pers te woord stond en vinden hem een voorbeeld voor andere stotteraars.