‘Ronald Koeman moet de keuze maken of hij hem blijft oproepen voor Oranje’

Woensdag, 22 februari 2023 om 14:23 • Noel Korteweg • Laatste update: 14:56

Mario Been vindt dat bondscoach Ronald Koeman een keuze moet gaan maken of hij Daley Blind blijft oproepen voor het Nederlands elftal. De oud-voetballer ziet dat de 99-voudig international niet veel speelt bij Bayern München en is daarom benieuwd of Koeman hem blijft selecteren. Ook vindt Been dat de bondscoach Lutsharel Geertruida een kans moet geven.

Blind liet zijn contract bij Ajax verscheuren en tekende vervolgens transfervrij bij Bayern. Daar kwam de verdediger tot dusver pas tot 151 speelminuten, verdeeld over vier wedstrijden. “Ik denk dat Koeman een keuze moet maken of hij Blind erbij houdt”, begint Been bij Voetbalpraat op ESPN. “Die kan zijn honderdste interland gaan spelen en het kan zijn dat Koeman hem dat gaat gunnen. Blind speelt niet veel bij Bayern, dus dan zijn het bijvoorbeeld Owen Wijndal of Quilindschy Hartman die voor die positie geselecteerd zouden kunnen worden.” Marciano Vink noemt ook Nathan Aké en Tyrell Malacia in dat rijtje.

Kees Kwakman verwacht dat Blind opgeroepen blijft worden door Koeman. “Ik vind namelijk helemaal niet dat je zo veel alternatieven hebt op de linksbackpositie”, zegt de oud-verdediger, die tegelijkertijd vindt dat het qua leeftijd nog wel goed zit in de WK-selectie van Oranje. “Het is niet alsof er iemand in de WK-selectie zat die qua leeftijd tegen zijn eind liep. Qua kwaliteit kan je natuurlijk wel kijken wat je gaat doen. Marten de Roon er bijvoorbeeld een keer uit, waardoor je een andere middenvelder kan gebruiken.” Kwakman verwacht dat Georginio Wijnaldum weer in beeld komt bij Koeman, al wil de analist afwachten hoe de middenvelder terugkeert van zijn zware blessure.

Geertruida

Geertruida maakt dit seizoen indruk bij Feyenoord. De jeugdexponent van de Rotterdammers speelt doorgaans op de rechtsbackpositie, maar verhuisde naar het centrum van de defensie na de zware knieblessure van Gernot Trauner. Been vindt ‘gevoelsmatig’ dat Geertruida een kans moet gaan krijgen van Koeman in Oranje. “Hij kan op twee posities spelen: centraal in de defensie en op rechtsback. Op basis van wat ik nu zie, zou ik Geertruida daar wel een keer een kans willen zien krijgen. Op welke positie? Rechtsback is zijn beste plek.” “Vind je dat nog steeds?”, reageert Vink. “Ik vind hem echt ijzersterk als rechtercentrale verdediger.” Been: “Ik vind hem als back ook heel goed. Hij doet het nu inderdaad uitstekend als centrale verdediger. Daar zal Arne Slot straks natuurlijk ook een keuze in moeten gaan maken (als Trauner terugkeert van zijn knieblessure, red.).”