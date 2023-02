Fitz-Jim snoert mensen die zeggen dat hij ‘op een meisje lijkt’ de mond

Woensdag, 22 februari 2023 om 14:13 • Laatste update: 14:51

Kian Fitz-Jim trekt zich niks aan van mensen die zeggen dat hij ‘op een meisje lijkt’. De negentienjarige middenvelder blinkt wekelijks uit bij Jong Ajax en mocht dit seizoen ook al minuten maken in het eerste elftal. Op social media krijgt hij echter regelmatig te maken met haatreacties.

“Sinds mijn tweede of derde heb ik mijn haar lang en in een staart. Ik ben nu negentien en heb het nog steeds”, vertelt Fitz-Jim bij Inside Ajax. De middenvelder zegt weleens mee te krijgen dat er op sociale media opmerkingen over zijn haar worden gemaakt. “Mensen zeggen soms dat ik op een meisje lijk, maar ik trek mij daar niks van aan. Daar heb ik al mijn hele leven mee te maken. Vooral vroeger toen ik kleiner was en een zachter gezicht had. Maar ik trek er niet zoveel van aan.”

“Als mensen daar blij van worden, dan moeten ze dat vooral doen”, vervolgt Fitz-Jim. “Er zijn weinig mensen die in mijn gezicht zeggen: ‘Je lijkt op een wijf!’. Maar als ze dat onder m’n Instagram willen zetten, dan moeten ze dat vooral doen. Als je een volwassen kerel bent en zegt dat ik op een meisje lijk, dan vind ik dat kinderachtig.” De talentvolle tiener vond het recent tijd voor verandering en is sinds kort met gevlochten haar op de Nederlandse velden te bewonderen.

Fitz-Jim is bezig aan een goed seizoen. De middenvelder is overgeheveld naar Ajax 1 en mocht ook al een paar keer meedoen in het eerste. In de tweede periode van de Keuken Kampioen Divisie werd hij halverwege januari uitgeroepen tot Beste Talent. Dit seizoen kwam hij tot 24 duels voor Jong Ajax, waarin hij goed was voor 2 goals en 5 assists.