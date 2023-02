Van Nistelrooij hoopt op wonder tegen Sevilla: ‘Misschien wat trucs uithalen'

Woensdag, 22 februari 2023 om 14:27 • Davey de Laat • Laatste update: 15:35

PSV heeft 24 spelers tot zijn beschikking voor de wedstrijd tegen Sevilla. De Eindhovenaren moeten donderdagavond een 3-0 nederlaag van een week eerder zien weg te poetsen in het eigen Philips Stadion. In de returnwedstrijd in de tussenronde van de Europa League keert trainer Ruud van Nistelrooij terug op de bank. Ook is Ibrahim Sangaré weer fit. Het tweetal ontbrak zondag tegen FC Utrecht nog vanwege ziekte.

PSV heeft in eigen huis wat goed te maken. Na de zeperd in Sevilla werd er zondag tegen FC Utrecht (2-2) opnieuw puntverlies geleden in de strijd om de landstitel. De achterstand op koploper Feyenoord bedraagt inmiddels zes punten. PSV staat donderdagavond eerst voor de zware opdracht om de 3-0 nederlaag uit Spanje van een week geleden tegen Sevilla weg te poetsen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Een meevaller voor de Eindhovenaren is de terugkeer van Sangaré. Van Nistelrooij, die net als de Ivoriaanse middenvelder is hersteld van de griep, moet het echter wel stellen zonder de geblesseerde Thorgan Hazard, Anwar El-Ghazi, Sávio en Fode Fofana. Mede hierdoor is de talentvolle Jason van Duiven doorgeschoven vanuit Jong PSV. De jonge spits was dit seizoen in 22 competitieduels al goed voor 9 goals en 1 assist.

Van Nistelrooij hoopt dat PSV tegen Sevilla in het laatste half uur van de wedstrijd nog zicht heeft op een gewenst resultaat. "Dan kun je misschien nog wat trucs uithalen, zoals we dat bijvoorbeeld bij Nederland-Argentinië op het WK hebben gezien. Je moet goed en gefocust zijn. De trainer was ondanks de ruime nederlaag tevreden over de eerste helft in Sevilla. "Dat was onze beste helft van het seizoen. We hebben dat niveau aangetikt, maar dat moeten we nu langer vasthouden. Dat noem ik ontwikkeling." De aftrap voor de return vindt donderdagavond om 21.00 uur plaats in Eindhoven.

Volledige selectie van PSV:

Doel: Benítez, Drommel, Waterman.

Verdediging: Obispo, Teze, Ramalho, Mwene, Van Aanholt, Seelt, Boscagli, Mauro, Branthwaite.

Middenveld: Veerman, Gutiérrez, Til, Sangaré, Simons, Ledezma, Colyn.

Aanval: Bakayoko, De Jong, Saibari, Silva, Van Duiven.