‘Messi en Xavi zijn in gesprek over sensationele terugkeer bij Barcelona’

Woensdag, 22 februari 2023 om 15:12 • Davey de Laat • Laatste update: 15:40

Lionel Messi en Barcelona zijn met elkaar in gesprek om een terugkeer te realiseren, dat meldt de Spaans journalist Gerard Romero dinsdagavond op zijn Twitch-kanaal los Jijantes FC. De Argentijnse superster heeft nog altijd geen handtekening gezet onder een nieuwe verbintenis bij Paris Saint-Germain en loopt komende zomer uit zijn contract. Barça hoopt van de situatie te profiteren en de huidig wereldkampioen vast te leggen.

De afgelopen maanden werd duidelijk dat Messi een nieuwe verbintenis in Parijs wel zag zitten. Na het winnen van de wereldtitel bracht transfermarktspecialist Fabrizio Romano naar buiten dat de zevenvoudig Ballon d'Or-winnaar een mondeling akkoord had bereikt met de Parijzenaren. Dat zou betekenen dat Messi zijn kunsten tot minimaal medio 2024 in het Parc des Princes zal etaleren. Nu er nog altijd geen witte rook is, aast Barcelona op een hereniging.

Romero zegt dat er bij de onderhandelingen twee partijen zijn betrokken: Messi en trainer Xavi Hernández én Jorge Messi en Joan Laporta, de president van de club. Volgens de journalist is het geen uitgemaakte zaak dat Messi terugkeert bij zijn jeugdliefde. Een belangrijk punt met betrekking tot een mogelijke rentree is de belastingheffing, een situatie waarmee Barcelona volgens de journalist zou moeten omgaan.

Het is de verwachting dat Busquets en Alba Barcelona trouw blijven, mochten de Catalanen een akkoord bereiken met Messi. Busquets beschikt momenteel over een aflopend contract, terwijl de verbintenis van Alba medio 2024 afloopt. Zij zouden naar verluidt wel een riant deel van hun salaris in moeten leveren om ruimte te kunnen maken voor Messi.

Messi werd tijdens zijn eerste jaar in Parijs bekritiseerd vanwege tegenvallende prestaties, maar de Qatarese eigenaren zijn vanaf de eerste minuut dolblij met de komst van de aanvaller. Statistisch gezien had Messi inderdaad een relatief moeizaam eerste seizoen, waarin hij tot 11 goals en 15 assists kwam in 34 officiële optredens voor PSG. Pijnlijk was de uitschakeling in de achtste finale van de Champions League tegen Real Madrid. Dit seizoen gaat PSG met Messi in de gelederen op voor revanche in het miljardenbal. De routinier staat in de huidige voetbaljaargang op 16 doelpunten en 14 assists in 27 optredens.