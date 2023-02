Feyenoord-supporters halen opgelucht adem na nieuws over Dávid Hancko

Woensdag, 22 februari 2023 om 13:20 • Noel Korteweg

Dávid Hancko heeft de groepstraining van Feyenoord hervat, zo meldt 1908.nl. De 25-jarige Slowaak haakte vroegtijdig af tijdens de dinsdagtraining van de Rotterdammers na een tackle van Antoni Milambo op zijn enkel, maar de schade valt dus mee. Een flinke meevaller voor Arne Slot, die ook al Justin Bijlow, Gernot Trauner en Sebastian Szymanski moest missen.

Het was dinsdagmiddag even schrikken voor de oefenmeester van Feyenoord nadat Hancko vroegtijdig naar binnen moest wegens een enkelblessure. Alireza Jahanbakhsh ontbrak op de training, terwijl Oussama Idrissi eerst een binnenprogramma afwerkte en daarna buiten apart van de groep trainde. Op foto’s is te zien dat laatstgenoemde woensdag weer met de rest van de selectie meetraint.

Hancko is dit seizoen een onbetwiste basisspeler bij Feyenoord en begon sinds zijn komst alle wedstrijden in de basis. De verdediger zag zijn vaste partner Trauner eind december zwaar geblesseerd raken aan zijn knie, waardoor hij de laatste tijd een centrum vormt met Lutsharel Geertruida. Slot heeft daarnaast ook nog de van Fiorentina gehuurde Jacob Rasmussen achter de hand, net als winteraankoop Neraysho Kasanwirjo.

1908.nl wist vorige week al te melden dat Feyenoord mikt op De Klassieker van 19 maart voor de terugkeer van Bijlow en Szymanski. Laatstgenoemde raakte geblesseerd aan zijn knie tijdens het uitduel met FC Twente (1-1), terwijl Bijlow tijdens een training lichte schade aan een spier tussen de duim en pols opliep. Trauner staat voor zijn rentree in de wedstrijdselectie van Feyenoord, zo gaf Slot afgelopen vrijdag aan. Als de Oostenrijker geen tegenslag kent in de afsluitende trainingen, dan reist hij aanstaande zondag mee naar Limburg voor het duel met Fortuna Sittard.