Unibet Uitblinker: een hoge odd voor goal van Rashford tegen Barcelona!

Donderdag, 23 februari 2023 om 15:00 • Rian Rosendaal

Manchester United krijgt donderdagavond op Old Trafford bezoek van Barcelona in de tussenronde van de Europa League. De heenwedstrijd in het Spotify Camp Nou eindigde vorige week in een 2-2 gelijkspel. Unibet heeft voor dit duel een 'Unibet Uitblinker' geselecteerd, een weddenschap die je niet links kunt laten liggen.

Voor Manchester United - Barcelona is dit een speciale odd voor een doelpunt van Marcus Rashford. De reguliere quotering is 2.75. Als 'Uitblinker' heeft Unibet de odd verhoogd naar 4.00! Deze UniBoost is te spelen voor zowel nieuwe als bestaande klanten van achttien jaar en ouder. Rashford, die vorige week scoorde in Barcelona, kent een uitstekend seizoen met 24 doelpunten in 36 wedstrijden in alle competities.

Log nu in bij Unibet en maak gebruik van de UniBoost Uitblinker!

Manchester United is onder manager Erik ten Hag opgeklommen naar de derde plaats in de Premier League, op slechts drie punten van nummer twee Manchester City. The Red Devils willen daarnaast hoge ogen gooien in de Europa League. De kraker tegen Barcelona begint donderdag om 21.00 uur Nederlandse tijd.