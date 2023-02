Jonk haalt uit: ‘Een stel opportunistische bestuurders wil ons wippen’

Woensdag, 22 februari 2023 om 11:34 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:35

Wim Jonk heeft in De Telegraaf zijn gal gespuwd over de huidige gang van zaken bij FC Volendam. De trainer van de nummer veertien van de Eredivisie leeft in onmin met de Raad van Commissarissen, die hem en zijn kompanen eruit proberen te werken. Team Jonk bestaat naast de trainer onder meer uit technisch directeur Jasper van Leeuwen en directeur Ruben Jongkind. Sinds de rvc de benoeming van Keje Molenaar als vicevoorzitter tegenhoudt, zijn de rapen gaar in het vissersdorp.

Voetbal International kwam vorige week middels een uitgebreide reconstructie naar buiten met de bestuurlijke chaos bij Volendam. De Raad van Commissarissen van de club heeft het dagelijks bestuur opgedragen om de contracten van Team Jonk, een zestal functionarissen inclusief hoofdtrainer Wim Jonk, per 1 april op te zeggen. Daar is het bestuur, met algemeen directeur Jan Smit voorop, mordicus op tegen. Smit, die stelt dat de rvc niet over de juiste bevoegdheden beschikt, staat als voorzitter volledig achter Jonk.

Ook Jonk bijt nu van zich af. "We hebben in de winterstop veel energie gestopt in het groepsproces", aldus de trainer. "Dat gaat nu beter en maakt het extra zuur dat een stel opportunistische bestuurders Keje en ons via de achterkamertjes willen wippen. Als je een andere visie hebt: prima, maar stap dan naar voren en presenteer je plan." De komende weken moet duidelijk worden of de rvc alsnog instemt met de benoeming van Molenaar als vicevoorzitter.

Eerder zorgde de situatie al voor ergernis bij Smit. "Als je als rvc-lid niet snapt waar wij mee bezig zijn, dat wij miljoenen euro’s aan spelerswaarde aan het ontwikkelen zijn, dan heb je het gewoon niet begrepen. Ik wil zelf de reis met Jonk en de anderen doorzetten, maar ik weet niet of ik dan nog voorzitter ben. Zoals het nu gaat, voorspel ik dat er straks ook bestuursleden op non-actief worden gezet. Misschien ikzelf wel. Ik voel me op mijn zachtst gezegd genaaid door wat er allemaal gebeurt."