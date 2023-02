Van der Gijp lacht felle kritiek op Nijhuis weg: ‘Ze zitten er niet ver naast’

Woensdag, 22 februari 2023 om 11:31 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 11:56

René van der Gijp en Johan Derksen hebben het opgenomen voor Bas Nijhuis. De scheidsrechter werd eerder deze week hevig bekritiseerd door onder meer NOS-commentator Arman Avsaroglu, die stelde dat Nijhuis niet meer geschikt was om te fluiten. De arbiter uit Enschede vertolkte afgelopen vrijdag een hoofdrol tijdens de Eredivisie-wedstrijd tussen RKC Waalwijk en Fortuna Sittard (3-1).

"Mensen noemden hem bloedhond, idioot en teringlul. Ze zaten er niet ver naast, maar een beetje minder kan ook wel”, zei Van der Gijp dinsdag lachend bij Vandaag Inside. De analist kan ook weinig met de kritiek dat Nijhuis regelmatig aanschuift bij de talkshow op SBS6. “Daar moeten we ook vanaf. Bas zit hier één keer in de twee weken. Het is een waanzinnig aarde gozer, hij straalt zoveel energie uit.”

Avsaroglu uitte maandag felle kritiek op Nijhuis. Als het aan de verslaggever van de NOS ligt zien we Nijhuis niet meer terug als scheidsrechter op de Nederlandse velden. Nijhuis gaf bij het duel tussen RKC en Fortuna rood aan Fortuna-trainer Julio Velázquez en nam een aantal discutabele beslissingen. Zo zag de arbiter een vermeende overtreding van Etienne Vaessen over het hoofd in aanloop naar de 1-1 en liet hij een doldwaze actie van diezelfde doelman onbeslist in de slotfase.

"Ik vind Bas Nijhuis niet meer geschikt als scheidsrechter", zei Avsaroglu in het Sportforum bij Langs de Lijn en Omstreken. "Afgelopen vrijdag was daar het zoveelste voorbeeld van. Ik heb dit seizoen al een hele vreemde situatie gezien bij Volendam, waar Murkin iemand doormidden zaagde en Nijhuis geel gaf. Deze wedstrijd was ook heel vreemd. Over die trainer kun je twisten, of hij weggestuurd moet worden. Persoonlijk vind ik het gek dat een speler (Murkin, red.) geel krijgt voor een zaag en een trainer meteen rood krijgt als hij twee keer iets onaardigs zegt."

Een fragment met kritiek van Avsaroglu werd dinsdagavond getoond bij Vandaag Inside. “Ik ga niet op zo’n jongen reageren, hij mag dat vinden”, liet Derksen weten. “Ik vind dat Nijhuis de beste scheidsrechter van Nederland is en dat hij met kop en schouders boven de anderen uitsteekt. Hij zorgt er met zijn manier van fluiten altijd voor dat er een wedstrijd ontstaat voor het publiek. De mensen komen naar het stadion voor een wedstrijd en niet voor scheidsrechters die de boel in toom houden door een wedstrijd kapot te fluiten. Daar sterft het van. Dat zo’n wijsneusje dan zo’n verhaal houdt, ach...”