The Sun smult van ‘hoogstaand’ diner Ten Hag voorafgaand aan clash met Barça

Woensdag, 22 februari 2023 om 12:19 • Davey de Laat • Laatste update: 12:25

Erik ten Hag is maandagavond samen met Sir Alex Ferguson gespot in het Italiaanse restaurant Cibo in Wilmslow, op zo'n half uur rijden van Manchester. De twee hebben voorafgaand aan de Europa League-clash met Barcelona uitgebreid gedineerd en diepe gesprekken gevoerd over de aanstaande wedstrijd en de te varen koers, schrijven Engelse media. Onder meer The Sun smelt weg bij de beelden.

Fergie was de laatste manager van United die een wedstrijd wist te winnen van Barcelona. In 2008 werd in de halve finale van de Champions League met minimaal verschil gewonnen van de Catalaanse grootmacht (1-0). In 2009 en 2011 zag de 81-jarige Schot twee Champions League-titels aan zijn neus voorbij gaan. Josep Guardiola en Lionel Messi waren in het gouden Barcelona-tijdperk te sterk voor de formatie van Ferguson.

Sir Alex & Erik Ten Hag out for dinner in Manchester today ?? pic.twitter.com/xwy51AjfEe — SK ???? (@UtdSk_) February 21, 2023

The Sun schrijft dat Sir Alex een groot bewonderaar is van Ten Hag en wat hij voor de club heeft gedaan sinds hij het vorig jaar zomer overnam. "Hij vindt dat Ten Hag echt de leiding heeft genomen", stelt de tabloidkrant. Met de 3-0 overwinning op Leicester City van afgelopen zondag heeft United nog maar een achterstand van vijf punten op koploper Arsenal, al hebben the Gunners wel een wedstrijd minder gespeeld. Donderdagavond moet ten koste van Barcelona de achtste finales van de Europa League worden bereikt.

Ten Hag is met de Engelse recordkampioen nog in de race voor vier prijzen dit seizoen. Na de clash met Barcelona treedt United komend weekend op Wembley aan tegen Newcastle in de finale van de EFL Cup. Volgende week zondag wacht op Anfield het treffen met aartsrivaal Liverpool. De voorsprong op the Reds, die dinsdag in de Champions League en ontluisterende nederlaag leden tegen Real Madrid (2-5), bedraagt liefst veertien punten. De ploeg van Jürgen Klopp speelde wel twee wedstrijden minder.