Voetbalpraat ziet debuterende Oranje-doelman in de Eredivisie rondlopen

Woensdag, 22 februari 2023 om 10:45 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:46

Als het aan Mario Been en Kees Kwakman ligt maakt Nick Olij een goede kans om te debuteren in de selectie van het Nederlands elftal. Ronald Koeman zal door blessures bij Justin Bijlow en Andries Noppert op zoek moeten naar nieuwe keepers in de selectie. Remko Pasveer, die tijdens het WK tot het keurkorps van Louis van Gaal behoorde, is zijn basisplaats inmiddels kwijt bij Ajax. Naast Olij wordt ook de naam van Bart Verbruggen (Anderlecht) genoemd.

Been is van mening dat er een compleet nieuwe keepersselectie moet worden gemaakt. "Je moet drie nieuwe keepers aanwijzen", aldus de analist bij Voetbalpraat. "Pasveer keept nooit en de andere twee (Noppert en Bijlow, red.) zijn geblesseerd. Dan lijken Cillessen en Flekken mij de meest logische opties. En ik zat te denken aan Olij, om hem eraan te laten proeven. Hij doet het uitstekend bij Sparta Rotterdam. Dat zou een optie kunnen zijn. Daar zou ik mee beginnen wat betreft de keepers."

Volgens Marciano Vink is Cillessen 'een van onze beste keepers'. "Als je puur naar zijn prestaties kijkt, is dat toch een van de beste keepers die we hebben? Samen met Bijlow vind ik Cillessen de beste keeper. Dat hij niet mee is gegaan naar het WK had te maken met de keuzes die er waren. De reden erachter weten we niet, maar als je puur naar zijn kwaliteiten kijkt is het niet zo lastig." Kwakman laat de naam van Tim Krul vallen. "Dat is iemand die altijd in de kaartenbak zit. Dat bedoel ik niet verkeerd. Scherpen heeft natuurlijk in Jong Oranje gekeept. Maar misschien kom je als derde keeper inderdaad wel bij Olij uit."

Presentator Sinclair Bischop is van mening dat ook Bart Verbruggen niet moet worden vergeten. De twintigjarige doelman is sinds begin dit jaar de eerste keuze onder de lat bij Anderlecht. "Ik weet niet hoe goed of slecht hij het doet", erkent Kwakman. "Maar de jongen die hij eruit heeft gekeept (Hendrik Van Crombrugge, red.) was echt een behoorlijke keeper in België. Het is wel een hele jonge jongen natuurlijk. Volgens mij heeft Jelle ten Rouwelaar hem naar Anderlecht gehaald."