Ceballos tart Courtois na afgrijselijke blunder en vergaart duizenden likes

Woensdag, 22 februari 2023 om 09:59 • Laatste update: 10:06

Social media vormen anno 2023 een hoeksteen van de samenleving. Topspelers als Lionel Messi, Memphis Depay en Cristiano Ronaldo, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen. Bijzondere voetbalmomenten gaan bovendien razendsnel de hele planeet over. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Dani Ceballos heeft dinsdagavond na Liverpool - Real Madrid (2-5) de draak gestoken met ploeggenoot Thibaut Courtois. Laatstgenoemde ging hopeloos in de fout bij de 2-0 door de bal op een presenteerblaadje te bezorgen bij Mohamed Salah. Voor de Egyptenaar was het vervolgens een koud kunstje om af te ronden. Op Instagram toont Courtois zich content met de eclatante zege. "Geweldige teams weten fouten ongedaan te maken. Spectaculaire overwinning op Anfield", schrijft de Belgische doelman.

De reactie van Dani Ceballos op de post van Courtois.

Ceballos is de beroerdste niet om Courtois nog even door het slijk te halen. "Wat een assist, vriend", aldus de verdediger. De reactie van Ceballos werd al snel duizenden keren geliket. Courtois reageert daar weer op met twee huilende emoji's. De Belg trok na afloop bij de Belgische media het boetekleed aan. "Ik weet maar al te goed dat het een blunder is. Al moet er bij gezegd worden dat er brute pech mee gemoeid was", zegt hij in gesprek met Het Nieuwsblad.