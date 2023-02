Ancelotti in extase: ‘Hij is briljant, de meest bepalende speler ter wereld’

Woensdag, 22 februari 2023 om 09:23 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:25

Carlo Ancelotti kan zijn geluk niet op na de 2-5 overwinning op Liverpool. De Italiaan beleefde dinsdagavond een horrorstart op Anfield, maar draaide het duel in de tweede helft volledig om. Een van de grote uitblinkers aan Madrileense zijde was Vinícius Júnior. De vleugelflitser was twee keer trefzeker en verzorgde de assist op de vijfde treffer van Karim Benzema. Ancelotti is helemaal in de wolken met zijn 22-jarige pupil.

Liverpool schoot uit de startblokken en stond binnen een kwartier al op een 2-0 voorsprong door een schitterende hakbal van Darwin Núñez en een afgrijselijke ketser van Thibaut Courtois. Real kwam in de eerste helft echter nog langszij door twee treffers van Vinícius en gaf de thuisploeg in de tweede helft voetballes. Via Éder Militão en twee treffers van Karim Benzema zegevierde de Koninklijke met 2-5. Het was voor het eerst dat Liverpool op eigen veld vijf treffers incasseerde in een Europese wedstrijd.

Na afloop ging Ancelotti onder meer voorbij aan Erling Braut Haaland en Kylian Mbappé door te stellen dat Vinícius de meest bepalende speler in het mondiale voetbal is. "Er is geen speler met de voortdurende actie die hij in huis heeft. Hij stopt niet en gaat alsmaar door. Ik hoop dat hij zo door kan gaan. Hij was weer ongelofelijk voor ons", aldus Ancelotti, die ook de oude garde een veer in de kont stak. "De veteranen zijn cruciaal voor ons. Toni Kroos, Benzema en Luka Modric leiden het hele team."

2-2! WAT GEBEURT HIER!? ?? Nu is het Alisson die verschrikkelijk in de fout gaat, Vinícius Júnior maakt zijn tweede treffer van de avond! ??#ZiggoSport #UCL #LIVRMA pic.twitter.com/QUt742NvgZ — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 21, 2023

Ondanks de ruime marge wil Ancelotti nog niet denken aan de kwartfinale. Real mag het karwei op 15 maart in eigen huis zien af te maken. "Het eerste deel van dit tweeluik ging goed, en in het tweede deel moeten we beseffen dat we moeten vechten en lijden", aldus de Italiaanse coach. "Het is niet gedaan. Liverpool heeft in de tweede helft moeten afzien, maar in de eerste helft hebben wij afgezien. Over de hele wedstrijd gezien ben ik tevreden. We haalden een hoog niveau."