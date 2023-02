BBC noemt drie redenen waarom Liverpool volledig kansloos is in Madrid

Woensdag, 22 februari 2023 om 08:56 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:32

De Engelse media trekken keiharde conclusies na een nieuwe afgang van Liverpool. De ploeg van manager Jürgen Klopp werd dinsdagavond afgedroogd door Real Madrid (2-5) en heeft een mirakel nodig om de kwartfinale van de Champions League te bereiken. Nooit eerder kwam het voor dat the Reds in een Europese thuiswedstrijd vijf tegentreffers moesten slikken. Op Mohamed Salah na wordt dan ook niemand gespaard door de criticasters.

De BBC spreekt van een 'brute sloop', waarbij Liverpool 'compleet onder de voet werd gelopen'. "Als de finale van vorig jaar een spannende aangelegenheid was die beide kanten op had kunnen gaan, was dit een uithaal van de ingewanden", luidt het oordeel. "In de slotfase waren de stemmen te horen van spelers die tegen elkaar schreeuwden. Klopp stond teneergeslagen en roerloos met zijn handen in de zakken. Het leek er eerder op dat Real in de slotfase de score verder zou uitbouwen, dan dat Liverpool de derde zou maken."

Een miraculeuze ommekeer zoals in 2019, toen Liverpool tegen Barcelona terugkwam van een 3-0 achterstand, ziet de Britse zender niet gebeuren. "Er zijn significante verschillen. Real is veel meedogenlozer dan het wankele Barcelona. En Liverpool komt bij lange na niet in de buurt van het Liverpool van 2019. Bovendien wordt de return gespeeld in het Estadio Santiago Bernabéu en niet op Anfield. Real straalde klasse en controle uit, terwijl Liverpool inzakte. Het moet pijnlijk zijn geweest voor de Liverpool-fans om de 37-jarige Modric weg te zien rennen bij de zwoegende Fabinho en Stefan Bajcetic."

Cody Gakpo krijgt van de Liverpool Echo een 6 als rapportcijfer. "Hij hield de centrale verdedigers van Real bezig en had een paar bevliegingen, maar vooral na rust maakte hij geen impact meer. Hij werd ondergedompeld", aldus de lokale krant. Salah springt er als enige uit met een 8 als rapportcijfer. "Hij terroriseerde Alaba - die er geblesseerd afging - en vervolgens Nacho, om voor de assist te zorgen bij de 1-0 van Núñez. Salah speelde een voortreffelijke eerste helft, totdat Real ermee wegliep." Van Dijk komt met een 6 nog goed weg. "Hij was duidelijk aanwezig in de coaching en had een paar cruciale onderscheppingen, maar kon het Real-tij niet keren."

Sky Sports stelt dat de opleving van Liverpool - de ploeg van Klopp won van Everton en Newcastle United - 'van zand is gebouwd'. "Vinícius Júnior heeft opnieuw laten zien waarom hij tot de elite van het mondiale voetbal behoort. Hij is met zijn 22 jaar en 224 dagen de jongste speler die tweemaal weet te scoren op Anfield in een grote Europese competitie sinds Johan Cruijff in december 1966 namens Ajax. Real is een tegenstander die in staat is kwetsbaarheden aan het licht te brengen, in staat om Anfield de louterende realiteit onder ogen te brengen dat de heropleving slechts een illusie was. Een historische nederlaag."