Alle remmen los bij Carragher: Van Dijk krijgt er ongenadig van langs

Woensdag, 22 februari 2023 om 08:11 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:40

In Engeland worden keiharde noten gekraakt na de afgang van Liverpool tegen Real Madrid. The Reds werden in de tweede helft op alle fronten afgetroefd en stapten met een historische 2-5 nederlaag van het veld. Ook Virgil van Dijk ontkomt niet aan de criticasters. Clublegende Jamie Carragher was stomverbaasd over de defensieve ineenstorting van Liverpool en stelt dat hij de plek van Van Dijk zou innemen.

Liverpool schoot uit de startblokken en stond binnen een kwartier op een 2-0 voorsprong door een schitterende hakbal van Darwin Núñez en een ketser van Thibaut Courtois. Real kwam in de eerste helft echter nog langszij en gaf de thuisploeg in de tweede helft voetballes. Via Éder Militão en twee treffers van Karim Benzema zegevierde de Koninklijke met 2-5. In Engeland blijft geen enkele Liverpool-speler onbesproken en moet onder meer Van Dijk het ontgelden.

Carragher stond versteld van de defensieve zwakheden van Liverpool en bestempelde het optreden van de ploeg van Jürgen Klopp als een 'schande'. "Ik voel me niet goed", aldus de oud-verdediger bij CBS Sports. "Luister, allereerst moet ik de complimenten maken naar Real Madrid dat ze dit hebben laten zien op Anfield. Ik heb hier in Europees verband nog nooit een team zien spelen die zo heeft gepresteerd als Real. Ze hebben Liverpool gewoon vernietigd."

Dan richt Carragher zich tot de ploeg van van Klopp en komt hij superlatieven tekort om de zeperd onder woorden te brengen. "Dit was echt chaotisch. Gênant was het. We hebben het hele seizoen naar excuses gezocht waarom het niet zo goed gaat als voorgaande jaren, maar wat ze deze tweede helft hebben laten zien was echt een schande", aldus Carragher. "Ze verliezen de tweede helft met 0-3. Bij rust staat het 2-2, het is een knock-outwedstrijd. Zoals ik al zei, het was absoluut chaotisch."

Carragher weigerde na de overwinningen op Everton en Newcastle United mee te lopen in de polonaise en legde na afloop van de afgang tegen Real nog maar eens uit waarom hij zo voorzichtig was. "Het is onzin om te stellen dat Liverpool terug was na de zeges op Everton en Newcastle. Daarom was ik zo voorzichtig voor de wedstrijd. Everton deed niets. En Newcastle? Die creëerden met tien man meer kansen dan Liverpool. Als Newcastle met elf man was blijven spelen, waren ze teruggekomen in de wedstrijd. Liverpool is het hele seizoen al een defensieve puinhoop."

Volgens Carragher heeft het middenveld de energie niet meer, zit er geen stootkracht in de voorhoede en ontbreekt er een bepaalde samenhang. "Deze verdediging, die al jaren te horen heeft gekregen dat ze een aantal van de beste spelers ter wereld hebben, kan het nu niet meer aan omdat ze jarenlang zes spelers voor zich hebben gehad die waarschijnlijk harder hebben gewerkt en slimmer waren dan elk ander team in de wereld. Nu dat weg is, stort het volledig in elkaar. Ik weet dat het Real Madrid is, maar dit zijn de twee teams die vorig jaar in de finale stonden."

Als klap op de vuurpijl richt Carragher zich tot Van Dijk. "We zijn lang blijven zoeken naar redenen en excuses, maar nee, het is verdedigend lang niet goed genoeg op dit moment. Het grappige is dat Virgil van Dijk vier maanden geleden zei dat ik niet mee zou kunnen komen in dit team. Nou, ik denk dat ik op dit moment zijn plaats zou innemen. Geloof me, het doet pijn om iets negatiefs te zeggen over Liverpool. We zijn allemaal fan en dol op de manager en het team. Maar ze staan achtste in de Premier League en zijn net met 5-2 verslagen door Real."