Arne Slot ziet ‘buitencategorie in de Eredivisie’ binnen zijn selectie

Woensdag, 22 februari 2023 om 07:25 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 07:41

Arne Slot kan mogelijk komend weekend alweer beschikken over Gernot Trauner. De centrale verdediger, die op 13 november zijn laatste wedstrijd speelde, werkt een belangrijke trainingsweek af. Als de Oostenrijker de komende dagen zonder pijntjes en naweeën doorkomt, reist hij zondag mee naar Limburg voor de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard. Het is echter nog maar de vraag of Trauner zijn basisplaats zomaar terug heeft, daar het centrum met Dávid Hancko en Lutsharel Geertruida uitstekend functioneert op dit moment.

Voor zijn knieblessure was Trauner niet weg te denken uit de defensie bij Feyenoord. De mandekker maakte wekelijks een solide indruk en vormde een van de belangrijkste bouwstenen van de Rotterdamse defensie. Sinds zijn afwezigheid wordt het centrum echter gevormd door Geertruida en Háncko, terwijl de rechtsbackpositie wordt ingevuld door Marcus Pedersen. Feyenoord (20 tegengoals) is na FC Twente (15 tegengoals) de ploeg met de minste tegentreffers in de Eredivisie, wat Slot weinig reden geeft tot wisselen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Ze zijn gewoon niet dezelfde types", aldus Slot tegenover het Algemeen Dagblad. "Gernot Trauner is kopsterker. Lutsharel Geertruida is wat comfortabeler aan de bal, met name bij het indribbelen. Geertruida is qua opbouw in de Eredivisie van de buitencategorie. Maar het zijn beiden goede verdedigers." Indien Slot ervoor kiest om Trauner terug te laten keren in het basiselftal, verhuist Geertruida vermoedelijk weer naar de rechtsbackpositie. Dat zou ten koste gaan van Pedersen, die tegen AZ (2-1) van onschatbare waarde was met de winnende treffer in de slotminuut.

Een geruststellende gedachte voor Trauner is het gegeven dat Feyenoord vanaf volgende week weer een programma heeft met drie wedstrijden in acht dagen, daar de ploeg van Slot ook nog actief is in het bekertoernooi en in de Europa League. Woensdag moet tijdens de training blijken of Trauner helemaal hersteld is. Mocht de Oostenrijker de oefensessie zonder problemen doorstaan, dan stapt hij zondag in de bus naar Sittard. Of dat ook voor Hancko geldt, is nog niet zeker. Hij viel dinsdag tijdens de training uit met een enkelblessure.