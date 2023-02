Ferdinand onthult verhaal achter karakteristieke juichen van Rashford

Woensdag, 22 februari 2023 om 06:32 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 06:52

Marcus Rashford scoort dit seizoen aan de lopende band bij Manchester United en hij viert zijn doelpunten door naar zijn hoofd te wijzen. Rio Ferdinand heeft in zijn podcast VIBE with FIVE duidelijkheid gegeven over het verhaal achter het karakteristieke juichen van de aanvaller. Volgens de oud-verdediger, die afgelopen maandag aanwezig was op trainingscomplex Carrington en daar met Rashford sprak, wil de aanvaller met zijn manier van juichen aangeven dat mentaliteit van groot belang is.

Ferdinand daalde maandag af naar trainingscomplex Carrington voor een interview met Bruno Fernandes en kwam er na een gesprek met Rashford achter wat de reden achter het karakteristieke juichen van de aanvaller is. "Het juichen draait om mentaliteit", doet Ferdinand uit de doeken. "Mooi, nietwaar? Simpel, maar je ziet het overal. Over de hele wereld gebruiken spelers die manier van juichen. Iedere jonge speler die goals maakt, dat is de impact die Rashford heeft."

Rashford gaf in oktober vorig jaar bij Sky Sports aan dat hij dit seizoen veel beter in zijn vel zit. "Er hangt een compleet andere energie rondom de club en het trainingscomplex", liet hij weten. "Dat zorgt ervoor dat ik me mentaal beter voel en ik voel me gewoon zeer gemotiveerd nu. Dat was het aspect waar ik mee aan het worstelen was. Ik was aan het worstelen met mentale zaken. Het ging niet echt om mijn eigen prestatie, maar andere zaken buiten het veld. Dat is het grootste verschil met vorig seizoen."

"Ik had het bij momenten mentaal moeilijk. Vorig seizoen was ik er mentaal te vaak niet helemaal bij", liet Rashford weten. De aanvaller is bezig aan een ongekend productief seizoen. De 25-jarige ster was tot nu toe goed voor veertien treffers in de Premier League en hoeft daarmee alleen Harry Kane (17) en Erling Braut Haaland (26) voor te laten gaan in het topscorersklassement. Het succes van Rashford is niet los te zien van de aanstelling van manager Erik ten Hag, die sinds begin dit seizoen de scepter zwaait op Old Trafford. "Zijn vastberadenheid is zijn grootste kwaliteit" laat Rashford weten aan Manchester Evening News. "Als we 2-0 of 3-0 leiden en winnen, is hij alsnog niet tevreden als we een doelpunt tegen krijgen. We willen het beste uit onszelf halen en dat was in het verleden minder het geval."