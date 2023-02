Sneijder ziet nadelen bij spitspositie Gakpo: ‘Dat haal je bij hem weg’

Dinsdag, 21 februari 2023 om 20:50 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:57

Wesley Sneijder en Theo Janssen zetten hun vraagtekens bij de spitspositie die Cody Gakpo toebedeeld krijgt voor het Champions League-treffen met Real Madrid. De aanvaller is normaliter linksbuiten, maar opereert bij Liverpool regelmatig vanuit de spitspositie en dat is dinsdagavond tegen de Koninklijke niet anders. Volgens Sneijder en Janssen komt Gakpo beter tot zijn recht als linksbuiten, de positie waar hij bij PSV naam voor zichzelf maakte.

"Ik vind het opmerkelijk", vertelt Sneijder bij RTL 7 over de centrale rol voor Gakpo. "Bij het Nederlands elftal heeft hij daar ook gespeeld, maar dat was meer in een tweemansvoorhoede. Als je kijkt bij PSV wat echt zijn kracht was. Hier komt hij van buiten naar binnen", zegt Sneijder terwijl hij beelden analyseert van een naar binnen snijdende Gakpo. "Dan creëert hij die ruimte voor zichzelf. Hier komt hij vanaf de zijkant en is er gelijk ruimte voor hem en is hij weg."

Cody Gakpo maakte bij PSV furore als linksbuiten

"Hij heeft ook altijd oog voor zijn medespelers", vervolgt Sneijder over Gakpo. "Dus wat mij betreft kun je dan beter vanaf de zijkant spelen. Ook dat kan hij: naar binnen komen en schieten. Hij creëert die ruimte vanaf de zijkant. Wat eigenlijk ook nog een ander wapen van hem is en wat bij PSV vaak gebeurde is dat hij altijd die bal bij panklaar bij Luuk de Jong legde. Dat haal je wel weg bij hem. Dat zijn wel zijn kwaliteiten. Dat hij naar binnen kan komen van buiten, dat hij kan schieten in de verre hoek. Zo heeft hij veel goals gemaakt. Of dat hij die bal er overheen kan geven op de spits."

Gakpo, die dit jaar 636 speelminuten maakte namens Liverpool, kwam tot nu toe tot twee doelpunten in acht wedstrijden voor de club. In de afgelopen twee wedstrijden maakte de Eintovenaar zijn eerste twee goals voor the Reds. "Hij krijgt vertrouwen", constateert Sneijder. "Dat betaalt hij nu terug door die twee goals. Theo (Janssen, red.) had het er net over dat als je wint dat ook een boost geeft voor in de competitie, maar dat geldt ook voor het individu. Hij heeft nu gewoon het vertrouwen. Of hij dan vanaf links moet starten of vanaf de spitspositie, waar hij zichzelf meer terug laat zakken, dat kan hij. Dat beheerst hij wel. Alleen ik denk dat hij toch nog iets beter is als hij vanaf de zijkant naar binnen komt."

Theo Janssen

Ook Janssen plaatst zijn vraagtekens bij de centrale rol van Gakpo. "Gakpo is een goede voetballer en dan wil je veel aan de bal komen", stelt hij. "Als je centraal speelt ben je veel meer beschikbaar. Je kan van alle kanten bediend worden en hebt veel meer keuzes als je in de as speelt", somt de analist de voordelen van de centrale positie op. Toch ziet de oud-middenvelder ook nadelen aan die positie. "Je handelingssnelheid moet veel hoger zijn. Het is niet voor iedereen weggelegd om in de as te spelen. Aan de zijkant is het toch iets makkelijker, omdat je de zijlijn hebt en die geeft je een beetje dekking. Je hebt maar één kant waar je naartoe hoeft te spelen. Nu kan hij van alle kanten onder druk worden gezet", aldus Janssen, die wel stelt dat Gakpo bewezen heeft in een centrale positie uit de voeten te kunnen. Hij verwijst daarbij naar het WK in Qatar, waar Gakpo driemaal wist te scoren voor Oranje.