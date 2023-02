Ajax ziet toekomst in talent dat in januari debuteerde en deelt contract uit

Dinsdag, 21 februari 2023 om 19:41 • Rian Rosendaal • Laatste update: 20:14

Olivier Aertssen blijft Ajax voorlopig trouw. De pas achttienjarige verdediger heeft namelijk zijn contract in Amsterdam verlengd tot 2025, zo brengt de regerend landskampioen dinsdag officieel naar buiten. De oude verbintenis van Aertssen, die in januari debuteerde in de hoofdmacht van Ajax, liep door tot na afloop van dit seizoen. De nieuwe deal gaat met terugwerkende kracht vanaf 1 januari in. Het Algemeen Dagblad wist begin dit jaar al te melden dat contractverlening van de centrumverdediger op de planning stond, daar er serieuze interesse was van een Belgische topclub.

In het nieuwe contract is tevens de optie op een seizoen extra opgenomen. Aertssen is al enige tijd een vaste waarde in het hart van de defensie van Jong Ajax, meestal met Donny Warmerdam als zijn partner achterin. Met Tristan Gooijer als collega in de achterste linie werd maandagavond nog met 4-2 gewonnen van MVV Maastricht. Aertssen trainde begin januari enige tijd mee met het eerste elftal van Jong Ajax en maakte zijn debuut in het duel met FC Den Bosch (0-2 winst) in de TOTO KNVB Beker. De jongeling was twintig minuten voor tijd de vervanger van Devyne Rensch.

Congratulations to Olivier Aertssen, who has extended his Ajax contract until 2025! ??#ForTheFuture — AFC Ajax (@AFCAjax) February 21, 2023

Aertssen hoopte ook stiekem op een debuut in de bekerwedstrijd in Den Bosch. "Ik ben niet gek. Ik zag dat er veel afwezigen waren, maar je weet het nooit zeker. Er was wel een grotere kans dat ik erin zou komen. Dat dat gebeurde, was top", liet de verdediger na afloop optekenen door Ajax TV. "Ik ben blij, ik ben vrolijk. Het voelt fantastisch. Ik heb er lang voor gewerkt en ik heb er hard voor gewerkt. Het shirt zit in mijn tas en krijgt thuis een mooi plekje."

De jonge verdediger, dit seizoen goed voor 24 duels voor Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie, maakte in juni vorig jaar zijn officieuze debuut in het eerste elftal van Ajax door Lisandro Magallán te vervangen. Diezelfde Magallán was overigens ook een van de redenen waarom Aertssen begin januari meetrainde met de hoofdmacht van Ajax. Doordat de nummer twee van de Eredivisie afscheid van hem en Daley Blind nam, gecombineerd met de blessure van Ahmetcan Kaplan, ontstond er plek voor Aertssen om mee te trainen.