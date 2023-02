Owen Wijndal: ‘We vormen samen zeker de beste linkerkant van Nederland’

Dinsdag, 21 februari 2023 om 18:46 • Rian Rosendaal • Laatste update: 20:04

Owen Wijndal lijkt steeds beter in zijn vel te zitten bij Ajax. De aanwinst van vorig jaar zomer zat onder Alfred Schreuder geregeld op de bank, maar diens opvolger John Heitinga lijkt wel vertrouwen te hebben in de linksback. Wijndal vormt naar eigen zeggen een sterk duo met Steven Bergwijn op de linkerflank van Ajax en durft zelfs te stellen dat er in de Eredivisie geen betere linkerkant te vinden is.

Wijndal probeert bij ESPN te verklaren wat er veranderd is bij Ajax sinds het ontslag van Schreuder eind januari. "Winnen is heel belangrijk, ook voor het vertrouwen. En hoe vaker dat is, hoe meer vertrouwen je daaruit krijgt. Dat is denk ik wel het allerbelangrijkste, want iedereen weet dat als je hier speelt, je de beste van Nederland bent. Dus voetballen kunnen we allemaal. Maar vertrouwen is ook heel belangrijk", spreekt de vleugelverdediger uit ervaring.

Het vertrouwen lijkt helemaal terug bij Ajax ?? — ESPN NL (@ESPNnl) February 21, 2023

Wijndal gaat vervolgens specifiek in op de verandering die hij persoonlijk heeft doorgemaakt in de afgelopen weken. "Misschien dat je toch merkt, als je met 3-0 hebt gewonnen, dat het 6-0 had moeten zijn. Het moet altijd beter, en ik denk dat dat het grootste verschil is met vroeger. Maar dat is ook weer mooi en goed om mee te maken. En ook wel weer logisch, want iedereen verwacht heel veel van je. En dat is eigenlijk ook wel weer een goed teken", aldus Wijndal, die geniet van de samenwerking met Bergwijn op links.

"De wisselwerking is goed", beaamt de 23-jarige verdediger. "Natuurlijk moeten nog heel veel dingen beter, maar ik denk dat we elkaar goed aanvoelen. En dat we zeker de beste van Nederland zijn, samen aan die linkerkant. Ik denk dat als we echt gas geven, ook een goed linkerkantje hebben voor Europa." Wijndal en Bergwijn speelden afgelopen donderdag tegen Union Berlin (0-0) beiden op links en de verwachting is dat Heitinga deze donderdag in de returnwedstrijd wederom basisplaatsen inruimt voor de linkspoten.