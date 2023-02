Ajax maakt halfjaarcijfers bekend: grote transfers zorgen voor enorme nettowinst

Dinsdag, 21 februari 2023 om 18:00 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 18:14

Ajax heeft dinsdag de halfjaarcijfers wereldkundig gemaakt. De club heeft over de eerste zes maanden van het boekjaar 2022/23 een nettowinst geboekt. De winst na belastingen bedraagt 76 miljoen euro, hetgeen vele malen hoger is dan een jaar geleden. De verkoop van spelers zorgde voor een recordresultaat uit transfers van 117,1 miljoen.

In het eerste halfjaar van 2021/22 werd er slechts 2,5 miljoen euro winst gemaakt. Een jaar later is er dus sprake van een stijging van 73,5 miljoen euro. De stijging van de nettowinst is het gevolg van enkele grote transfers die in het begin van seizoen 2022/2023 plaatsvonden. Het recordresultaat uit transfers van 117,1 miljoen heeft Ajax te danken aan het vertrek van Antony en Lisandro Martínez naar Manchester United en Sébastien Haller naar Borussia Dortmund. Dit is een stijging van €102,5 miljoen ten opzichte van vorig seizoen waarin de pandemie een negatieve impact had op de transfermarkt.

Ajax meldt eveneens dat de voetbalomzet van de landskampioen nagenoeg gelijk bleef. “In de groepsfase van de Champions League werden minder punten behaald, wat leidde tot lagere Europese premies. Dit werd gecompenseerd door de stijging van recettes als gevolg van de versoepeling van coronamaatregelen ten opzichte van vorig seizoen en de inkomsten van het uitlenen van spelers voor het WK in Qatar.” De kosten zijn daarnaast met één procent gestegen naar 97,9 miljoen, voornamelijk door een stijging in de salariskosten en de wedstrijdgerelateerde kosten.

Ajax verwacht ook na afloop van het gehele boekjaar 2022/2023 nog een positief nettoresultaat naar buiten te kunnen brengen. “Dit is gebaseerd op de al gerealiseerde transferresultaten en de inkomsten uit de deelname aan de groepsfase UEFA Champions League in de eerste seizoenshelft en de kwalificatie voor de play-offs voor de knock-outfase van de UEFA Europa League in de tweede seizoenshelft.”