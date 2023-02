Verbeek liet kans op bondscoachschap liggen en komt met open sollicitatie

Dinsdag, 21 februari 2023 om 16:35 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 17:57

Gertjan Verbeek heeft de kans laten schieten om bondscoach van Syrië te worden. De zestigjarige oefenmeester zit zonder club sinds zijn ontslag bij Almere City in november 2021 en ziet een nieuw buitenlands avontuur wel zitten. Zo staat Verbeek niet onwelwillend tegenover een tweede dienstverband in Australië.

"Ik zou nog weleens bondscoach willen zijn. Erwin van der Looi houdt er nu mee op bij Jong Oranje... ", zegt Verbeek in Koffie met Verbeek, een rubriek van Vandaag Inside. "Ik heb het bondscoachschap nog nooit meegemaakt. Dat hoeft niet per se van het eerste nationale team te zijn, dat zou ook een Jong-team kunnen zijn. Maar daar moet je contacten voor hebben. Dat is tegenwoordig belangrijk: niet hoe goed je bent, maar wie je kent.”

Er wordt zo af en toe nog steeds geïnformeerd naar Verbeek. “Je krijgt hier en daar weleens telefoontjes, maar het is nooit concreet geworden. De laatste keer dat ik gebeld werd, was door iemand die op zoek was naar een bondscoach voor Syrië. Dat was nog voor de aardbeving. Toen ik me erin ging verdiepen, bleek dat Mark Wotte daar technisch directeur is bij de bond. Maar drie weken later vond daar die aardbeving plaats. Maar ik had al meteen gezegd: Syrië is mij te onrustig. Dus het moet ook voor mijn vrouw en kind leuk zijn om daar te vertoeven.”

Verbeek sluit echter niet uit dat hij in de toekomst alsnog opnieuw in het buitenland aan de slag gaat. Hij was eerder werkzaam in Australië bij Adelaide United en een nieuw dienstverband in het land wordt door de trainer niet uitgesloten. "Dat is wel een heel eind weg, maar we hebben het daar wel heel erg naar ons zin gehad. Ik zou het niet uitsluiten als een club in de Australische competitie nog een keer aan mij denkt. Dan zou ik er wel goed over nadenken. Het is daar goed bevallen, ik vond het jammer dat wij noodgedwongen terug moesten toen de coronapandemie uitbrak.”