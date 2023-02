Barcelona moet immens bedrag besparen om spelers aan te kunnen trekken

Dinsdag, 21 februari 2023 om 14:58 • Paul Jeursen • Laatste update: 16:52

Barcelona zal tweehonderd miljoen euro aan loonkosten moeten besparen om weer nieuwe spelers te kunnen halen. Dat heeft de voorzitter van LaLiga, Javier Tebas, afgelopen maandag gemeld. Het is inmiddels geen geheim meer dat het op financieel gebied bij los Azulgrana flink rommelt. Door de woorden van Tebas lijkt het aantrekken van nieuwe spelers voor Barcelona een hels karwei te worden.

Barça ligt al tijdenlang onder een vergrootglas vanwege onder meer de financiële technieken waarmee in het verleden spelers werden aangetrokken en ingeschreven. Zo besloot de club een deel van productiebedrijf Barça Studios te verkopen en werden ook percentages van de televisierechten verkocht. Ook werd er aan vrijwel alle selectiespelers gevraagd om salarisoffers te brengen.

De financiële trucs die ervoor zorgden dat Barcelona alsnog spelers aan kon trekken, zijn volgens Tebas nu verleden tijd. “Dat waren eenmalige hefbomen om de uitgaven van dit seizoen te kunnen doen, maar niet die van volgend seizoen. Barcelona moet de inkomstenstroom verhogen en als dat niet lukt moet er geld worden bespaard. Of een combinatie van beide”, aldus Tebas.

Pas als de club tweehonderd miljoen kan besparen op loonkosten, zal het mogelijk zijn om inkomende transfers te doen. Dat meldde Tebas afgelopen maandag bij de presentatie van het salarisplafond voor alle Spaanse voetbalclubs. Inmiddels is er met de ‘zaak Negreira’ weer een ander schandaal aan de horizon van Barcelona verschenen en doet het Spaanse Openbaar Ministerie onderzoek in dit corruptieschandaal.

Volgens El Mundo betaalden de Catalanen liefst zes miljoen euro aan een bedrijf dat in handen is van José María Enríquez Negreira, voormalig scheidsrechter en vice-voorzitter van het scheidsrechterscomité van de Spaanse bond RFEF. De ex-scheidsrechter werd door Barcelona doorbetaald toen hij het scheidsrechterscomité al had verlaten. Enríquez Negreira dreigde uit de school te klappen over het schandaal.