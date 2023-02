Wie is de rijkste voetballer ter wereld: Ronaldo, Messi of iemand anders?

Is er een voetballer rijker dan Lionel Messi of Cristiano Ronaldo? Of misschien wel Neymar? Messi en Ronaldo domineren al meer dan tien jaar het voetballandschap in Europa. Ze zijn in dienst van twee rijke clubs, Paris Saint-Germain en Al-Nassr, en het is niet vreemd dat beide spelers tot de best verdienende atleten ter wereld behoren.

Volgens Forbes was Messi vorig jaar de best betaalde atleet met een brutowinst van 121 miljoen euro. Terwijl zijn aartsrivaal Ronaldo derde staat achter Messi en NBA-superster LeBron James - 113 miljoen euro – en 107 miljoen euro. Ondertussen staat Messi's PSG-teamgenoot Neymar vierde op de lijst met een salaris van bijna 89 miljoen euro. In de top tien zijn dit de enige drie voetballers die de lijst hebben gehaald. Maar is Messi de rijkste voetballer ter wereld?

Wie is de rijkste voetballer ter wereld?

Messi, Ronaldo en Neymar kunnen de grootste verdieners zijn, maar hun nettowaarde ligt ver onder de rijkste voetballer ter wereld. Faiq Bolkiah - zoon van de prins van Brunei - met een geschatte waarde van 18,7 miljard euro, is een klasse apart en de rijkste voetballer ter wereld.

Faiq Bolkiah

De rechtsbuiten van het nationale team van Brunei behoort tot één van de rijkste families ter wereld. Zijn vader, Jefri Bolkiah, is de prins van Brunei en zijn oom Hassanal is de sultan of monarch van het land.

De 24-jarige bracht zijn loopbaan door in de jeugdopleidingen van Southampton, Chelsea en Leicester City. Nadat hij er niet in was geslaagd om een plek af te dwingen bij het eerste elftal, ging hij in 2020 naar Maritimo in Portugal. Na daar een jaar te hebben doorgebracht, transfereerde hij naar Chonburi in Thailand. In de Thaise competitie kwam hij tot veertien optredens waarin hij vier assists noteerde. Bolkiah kwam zes keer uit voor zijn nationale team en scoorde één keer.

Mathieu Flamini

De voormalig middenvelder van Arsenal mag dan misschien niet tot de beste in de sport gerekend worden, hij heeft het uitzonderlijk goed gedaan als zelfstandig ondernemer.

Hij is de medeoprichter van GF Biochemicals, een toonaangevende producent van levulinezuren en derivaten. Het hoofdkantoor is gevestigd in Italië. Zijn partner in het bedrijf is Pasquale Granata. Flamini's nettowaarde is meer dan 9,3 miljard euro.

Ronaldo

De Portugees is niet alleen een legende van het voetbal, maar ook een zakenmagnaat. Hij heeft sponsorovereenkomsten met Nike, ZTE, KFC, Samsung en vele andere multinationale merken. CR7 is zelf een merk en bezit een luxe kleding- en accessoirelijn. Hij heeft ook een indrukwekkende horeca- en hotelketen genaamd CR7 Pestana. Zijn nettowaarde is bijna 468 miljoen euro.

Messi

Net als Ronaldo heeft Messi ook zijn eigen kledinglijn: de Messi-winkel, die hij in 2019 opende in Barcelona. Hij is de eigenaar van de hotelketen MiM, een premium merk waar Messi in 2017 ongeveer 24 miljoen euro in investeerde. De speler heeft ook een levenslang contract met Adidas en werkt samen met verschillende andere merken zoals Pepsi, MasterCard en Budweiser. Zijn nettowaarde is ongeveer 375 miljoen euro.

David Beckham

De Engels international mag dan al geruime tijd geleden gestopt zijn met de sport, hij blijft een wereldwijde superster. Hij is mede-eigenaar van MLS-club Inter Miami en blijft de merkambassadeur van H&M, Adidas, Diageo en L'Oreal, om er maar een paar te noemen. Volgens the Sun verdiende Beckham in de loop van 2016 en 2017 ongeveer 27 miljoen euro aan dividend van zijn bedrijf DB Ventures Limited, wat betekent dat hij in die periode ongeveer 37,5 duizend euro per dag verdiende.

Documenten ingediend bij Companies House toonden aan dat Beckham in 2017 een dividend van 17,6 miljoen euro ontving van zijn bedrijf DB Ventures Limited, nadat hij eerder een dividend van 9,5 miljoen euro had ontvangen in 2016. Zijn nettowaarde wordt geschat op ongeveer 375 miljoen euro.