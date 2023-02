Rugnummers uitgelegd: hoe posities traditioneel worden genummerd

Dinsdag, 21 februari 2023 om 16:34 • Laatste update: 16:41

Dit is wat je moet weten over het belang van rugnummers. Van nummers voor verdedigers tot het meer opvallende nummer zeven. Selectienummers worden toegepast om de rol van elke speler van elkaar te onderscheiden, waarbij elk nummer een unieke rol of verantwoordelijkheid voor de speler aangeeft.

Bijvoorbeeld lagere nummers zijn traditioneel voor centrale verdedigers, terwijl hogere nummers zoals zeven, negen en tien voor de beste spelmakers, aanvallende middenvelders en spitsen zijn. Hier is alles wat je moet weten over de traditionele rollen en verantwoordelijkheden van elk nummer in een standaard 1-11 systeem.

Nummer 1

Het nummer één-shirt is meestal voor de eerste keeper van de club en wordt bijna nooit aan een veldspeler gegeven. Ex-doelman van Real Madrid en Spanje Iker Casillas heeft het beroemde nummer gedragen, evenals Oliver Kahn en Gianluigi Buffon.

Nummer 2

Verdedigers - hoewel meer specifiek rechtsbacks - dragen meestal het nummer twee-shirt. Gary Neville droeg het shirt tijdens zijn lange carrière op Old Trafford bij Manchester United, samen met Cafu en Ivan Cordoba.

Nummer 3

Rugnummer drie is ook voor een verdediger, dit keer voor een linksback. Ashley Cole, Paolo Maldini en Roberto Carlos zijn de meest bekende voorbeelden.

Nummer 4

Centrale verdedigers of verdedigende middenvelders krijgen nummer vier, zoals Paris Saint-Germain-verdediger Sergio Ramos en Arsenal-legende Patrick Viera.

Nummer 5

Centrale verdedigers dragen meestal het nummer vijf-shirt, met enkele opmerkelijke voorbeelden waaronder ex-aanvoerder van Barcelona Carles Puyol, Fabio Cannavaro en Franz Beckenbauer. Zinedine Zidane, een centrale middenvelder, droeg het nummer 5-shirt bij Real Madrid.

Nummer 6

Nummer zes wordt ook vaak gedragen door een centrale verdediger, zoals de Engelse legende Bobby Moore. Barcelona-middenvelder Xavi vormt echter een opmerkelijke uitzondering, aangezien hij nummer 6 droeg tijdens zijn verblijf in Camp Nou. De laatste tijd wordt het ook door verdedigende middenvelders gedragen.

Nummer 7

Rugnummer zeven is voor vleugelspelers of spelers uit een tweespitsen systeem. Al zijn er enkele voorbeelden van legendarische spitsen die het shirt droegen, waardoor het nummer een klassieke status kreeg.

Cristiano Ronaldo kreeg nummer zeven bij Manchester United van Sir Alex Ferguson, waarmee hij in de voetsporen trad van voormalige grootheden die het nummer droegen, zoals Eric Cantona en David Beckham. Een boost voor het zelfvertrouwen. Rugnummer zeven is belangrijk geweest voor Ronaldo: het is het nummer dat hem volgde tijdens latere transfers richting Real Madrid en Juventus. Hij staat ook wel bekend als 'CR7'.

Liverpool-legende Kenny Dalglish droeg het nummer tijdens zijn vele jaren op Anfield, samen met Luis Figo en George Best.

Nummer 8

Nummer acht is niet zo iconisch of flitsend als zeven, negen of tien, maar het heeft toch een bepaalde waarde. Het shirt wordt meestal gedragen door scorende middenvelders die een balans vinden tussen het vermogen om regelmatig de achterkant van het net te raken en tegelijkertijd assists en kansen biedt aan hun teamgenoten.

Nummer acht is ook bedoeld voor box-to-box-middenvelders, degenen die in staat zijn om het spel te verbinden tussen verdediging en aanval.

Voormalig Liverpool-aanvoerder Steven Gerrard, herinnerd als één van de grootste Engelse aanvallende middenvelders, is een klassiek voorbeeld van de nummer 8-speler. Frank Lampard, die een vergelijkbare rol had bij Chelsea, is een andere beroemde, samen met ex-spelers van Barcelona en Spanje Andres Iniesta en Kaka tijdens hun tijd bij Real Madrid.

Nummer 9

Nummer negen wordt meestal gegeven aan de spits van het team, een productieve doelpuntenmaker in een bepaalde formatie, vooral 4-3-3, 4-2-2-2 of 4-2-3-1.

De gepensioneerde spits Fernando Torres droeg het shirt tijdens zijn beste jaren bij Liverpool en een reputatie had als één van de meest dodelijke aanvallers van de Premier League. Rafa Benitez had zijn team opgezet rond de ex-international van Spanje, waarbij de spits een vruchtbare en productieve samenwerking aanging met middenvelder Gerrard.

Luis Suarez droeg het shirt bij Barcelona, terwijl Ronaldo Nazario, Karim Benzema en Robert Lewandowski andere beroemde spitsen zijn die nummer negen hebben.

Nummer 10

Traditioneel wordt het nummer tien-shirt gegeven aan de spelmaker of aanvallende middenvelder van het team. Het is een nummer dat een speler moet verdienen.

Een spelmaker is doorgaans de speler die met zijn scherpe visie, spelbewustzijn, slagvaardigheid, techniek en spelvaardigheid de toon zet van het aanvallende spel. Scherpe passvaardigheden om het spel te verdelen zijn cruciaal - spelmakers worden vaak gezien als de belangrijkste spelers van het team.

Bijzondere nummer tienen zijn Diego Maradona, Lionel Messi, Eden Hazard, Johan Cruyff (hoewel hij veertien droeg voor Nederland) en Pele.

Nummer 11

Het rugnummer elf is meestal gewijd aan de linksbuiten van een team, met Man Utd-held Ryan Giggs als één van de beroemde dragers van het shirt. Didier Drogba droeg het shirt echter als spits tijdens zijn Chelsea-tijd, terwijl Neymar het shirt droeg toen hij voor Santos en Barcelona speelde - een knipoog naar de Braziliaanse legende Romario, die hetzelfde deed.