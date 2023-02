UniBoost: 50x je inzet als Ajax de volgende ronde in de Europa League haalt!

Woensdag, 22 februari 2023 om 07:00 • Rian Rosendaal

Ajax treft Union Berlin donderdagavond in de returnwedstrijd van de tussenronde in de Europa League. Voor de Europese kraker in Berlijn heeft Unibet een speciale actie voor nieuwe spelers. Win vijftig keer je inzet bij kwalificatie van Ajax voor de volgende ronde.. De maximale inzet bedraagt 1 euro, waarmee je in totaal 50 euro winst kan pakken.

De ploeg van John Heitinga mocht vorige week donderdag blij zijn met het 0-0 gelijkspel in de heenwedstrijd in de Johan Cruijff ArenA. Ajax maakte een povere indruk en leek zelfs te verliezen op eigen veld. Het doelpunt van Morten Thorsby werd echter afgekeurd wegens buitenspel. Drie dagen later ging het een stuk beter: mede dankzij een dubbelslag van Dusan Tadic werd Sparta Rotterdam met 4-0 verslagen. Hierdoor staat Ajax slechts drie punten achter koploper Feyenoord.

Union Berlin maakte indruk in Amsterdam, al leverde dat geen overwinning op. Wat volgde was een enigszins teleurstellend 0-0 gelijkspel tegen hekkensluiter Schalke 04. De opponent van Ajax doet desondanks nog volop mee in de titelstrijd in de Bundesliga. Union Berlin staat momenteel op 43 punten, net zoveel als Bayern München en Borussia Dortmund. De thuiswedstrijd tegen Ajax begint donderdag om 21.00 uur.

