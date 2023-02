Elftal van de Week: smaakmakers bij VVV-Venlo en Jong FC Utrecht

Dinsdag, 21 februari 2023 om 15:00 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 16:34

In samenwerking met Opta en de Keuken Kampioen Divisie stelt Voetbalzone wekelijks een Team van de Week samen met spelers die het best gepresteerd hebben op basis van statistieken. In de 25ste speelronde zorgde hekkensluiter Jong FC Utrecht voor een enorme verrassing door NAC Breda met 4-1 aan de kant te zetten, terwijl ADO Den Haag uitstekende zaken deed in de strijd om de derde periodetitel met een 3-1 zege op PEC Zwolle.

Het doel wordt deze week verdedigd door Thijs Jansen. De goalie van TOP Oss was tijdens een 2-0 zege op FC Eindhoven goed voor acht reddingen. Zijn ploeggenoot Thijs van Leeuwen heeft eveneens een plekje in het Elftal van de Week veroverd. VVV-Venlo levert met Tristan Dekker en Simon Janssen ook twee spelers af.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Uitgelicht:

Derensili Sanches Fernandes was de grote uitblinker aan de zijde van Jong FC Utrecht tijdens de 4-1 zege op NAC. De vleugelaanvaller scoorde voor het eerst twee keer in een thuisduel in de Keuken Kampioen Divisie en ging de meeste dribbels aan van alle spelers op het veld (8 – 3 geslaagd). Janssen heeft zijn uitverkiezing te danken vanwege zijn sterke optreden tegen FC Dordrecht (1-2 winst). Hij was de speler met de meeste balcontacten (85), succesvolle passes (41) en balheroveringen (10) bij de Limburgers.

Elftal van de Week: Jansen (TOP Oss); Dekker (VVV-Venlo), Van Bruggen (Almere City), Hillen (De Graafschap), Janssen (VVV-Venlo); Twisk (Jong AZ), Van Leeuwen (TOP Oss), Fitz-Jim (Jong Ajax); Sanches Fernandes (Jong FC Utrecht), Hornkamp (Willem II), Sleegers (ADO Den Haag).