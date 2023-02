Lothar Matthäus komt op voor Nagelsmann en richt pijlen op Bayern-directie

Dinsdag, 21 februari 2023 om 13:32 • Paul Jeursen • Laatste update: 13:33

Lothar Matthäus heeft de indruk dat de Bayern München-directie niet meer volledig achter Julian Nagelsmann staat. Dat schrijft hij in zijn column voor Sky Sport Deutschland. Der Rekordmeister wist dit kalenderjaar slechts twee van de zes Bundesliga-wedstrijden in winst om te zetten en staat in punten gelijk met naaste belagers 1. FC Union Berlin en Borussia Dortmund. Matthäus vindt het openlijke gebrek aan steun voor Nagelsmann vanuit het bestuur zorgelijk.

Bayern kroonde zich de afgelopen tien seizoen tot kampioen van Duitsland. Dit seizoen verloopt echter allesbehalve vlekkeloos. De Zuid-Duitsers zijn weliswaar nog steeds koploper, maar speelden dit kalenderjaar al drie keer met 1-1 gelijk en afgelopen weekend werd er met 3-2 verloren bij Borussia Mönchengladbach. De druk neemt zodoende toe op trainer Nagelsmann, ziet ook Matthäus.

Volgens de Duits recordinternational wordt Nagelsmann aan zijn lot overgelaten in Beieren en is er ook veel te veel reuring. “Manuel Neuer die gaat skiën en een been breekt, Serge Gnabry die Paris Fashion Week bezoekt, keeperstrainer Toni Tapalovic die eruit wordt gegooid: het ene probleem is nog niet opgelost of de volgende dient zich aan”, zo schrijft Matthäus, die inziet dat Nagelsmann al deze problemen ook nog op zijn bord krijgt. “De clubleiding zou al deze zaken veel sneller in de kiem moeten smoren.”

Het gebrek aan steun is volgens de oud-international opvallend te noemen. “Karl-Heinz Rummenigge en Uli Hoeness zouden hun coach nooit in deze situatie terecht hebben laten komen. Zij zouden zich als bodyguards voor de trainer hebben geworpen”, aldus Matthäus. “De vraag is: waarom beschermt niemand van de directie Nagelsmann? Langzaam maar zeker krijg je de indruk dat niet iedereen in de clubleiding meer achter hem staat”, zo concludeert hij.