Feyenoord in hoogste staat van paraatheid: Hancko valt geblesseerd uit

Dinsdag, 21 februari 2023 om 12:58 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 13:31

Dávid Hancko is dinsdag op de training van Feyenoord geblesseerd geraakt, zo meldt 1908.nl. De enkelblessure was ernstig genoeg om de training te staken. Het is niet bekend hoe lang Hancko exact uit de roulatie is.

Hancko maakte afgelopen zomer de overstap van Sparta Praag naar Feyenoord en groeide direct uit tot een onbetwiste basisspeler. Hij begon tot nog toe elk Eredivisie-duel in de basis. Zijn blessure is een tegenvaller voor Arne Slot, die de afgelopen maanden geen beroep kon doen op Gernot Trauner. De Oostenrijkse centrumverdediger liep eind vorig jaar een knieblessure op.

Dávid Hancko verlaat eerder de training na tik op zijn enkel. pic.twitter.com/EQt3vHZQgJ — FEYENOORDTRAINING.NL (@feytraining) February 21, 2023

Hancko vormde voor de WK-onderbreking een centrum met Trauner. Na de blessure van laatstgenoemde posteerde Slot Lutsharel Geertruida in het hart van de Rotterdamse defensie. Met Hancko en Geertruida als centraal duo bleef Feyenoord dit kalenderjaar ongeslagen. In de Eredivisie heeft de Stadionclub als koploper drie punten voorsprong op Ajax, terwijl in de TOTO KNVB Beker de kwartfinale werd bereikt.

Oussama Idrissi en Sebastian Szymanski trainden dinsdag volgens 1908.nl apart van de groep. Justin Bijlow deed wel mee, echter kon hij vanwege een polsbreuk alleen met zijn voeten meetrainen. Alireza Jahanbakhsh en Gernot Trauner waren tot slot afwezig. Feyenoord wacht zondag een uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard, waarna op 3 maart het bekerduel met sc Heerenveen op het programma staat.