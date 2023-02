Timo Werner geeft Tuchel trap na: ‘Het was heel moeilijk, niet eerlijk’

Dinsdag, 21 februari 2023 om 12:45 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:54

Timo Werner heeft in gesprek met The Sun teruggeblikt op zijn teleurstellende verblijf bij Chelsea. De aanvaller werd in de zomer van 2020 voor 53 miljoen euro overgenomen van RB Leipzig, om twee jaar later met een verlies van 33 miljoen euro terug te worden verkocht aan de Duitse club. Werner beklaagt zich over de samenwerking met toenmalig manager Thomas Tuchel en zegt zich niet altijd gewaardeerd te hebben gevoeld.

Het avontuur in de Premier League begon goed voor Werner. "Ik heb een heel goed eerste halfjaar gehad bij Chelsea. Ik scoorde en speelde goed. Toen vergat de coach dat allemaal een beetje, het was niet eerlijk", aldus de 26-jarige aanvalsleider. "Ik kon niet meer genieten van het spelletje, iets wat je wel nodig hebt om te kunnen presteren en succesvol te zijn." Werner kwam eerst onder de vleugels van Frank Lampard te werken. Na het ontslag van de clublegende nam Tuchel het stokje over.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Uiteindelijk heeft de trainer een voorkeur voor bepaalde spelers. Dat is volkomen logisch en moet je zien te accepteren", aldus Werner, die de komst van Romelu Lukaku aanhaalt als belangrijkste reden voor zijn vormdip. "Romelu is een geweldige spits. Hij moest spelen nadat hij zoveel geld had gekost. Ik voelde me in die tijd niet genoeg gewaardeerd. Alles wat ik tot dat moment had gedaan, werd vergeten door de trainer. Het was niet eerlijk. Het was heel moeilijk voor mij."

Ook de coronapandemie heeft Werner weinig goeds gedaan. Werner voelde zich eenzaam en miste zijn familie om hem heen. "De eerste maanden was er niets open", gaat de Duitser verder. "Ik zat de hele tijd thuis, bracht kerst en oud en nieuw alleen door om me volledig op de wedstrijden te concentreren. Natuurlijk was het zwaar. Misschien was het in het normale leven anders geweest, met familie en vrienden om me heen."

Werner keerde afgelopen zomer voor twintig miljoen euro terug bij Leipzig, nadat die Roten Bullen hem twee jaar eerder dus voor 53 miljoen euro verkochten aan Chelsea. In dienst van Chelsea kwam Werner tot 89 wedstrijden, waarin hij 23 keer wist te scoren en 21 keer als aangever fungeerde. Sinds zijn terugkeer bij Leipzig staat de teller op 23 officiële wedstrijden, 11 goals en 4 assists. Woensdagavond neemt hij het met zijn ploeg in de achtste finales van de Champions League op tegen Manchester City.