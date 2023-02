Ferdinand ziet grote invloeden van Ten Hag bij terugkomst op Carrington

Dinsdag, 21 februari 2023 om 11:44 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:44

Rio Ferdinand heeft voor het eerst sinds lange tijd weer eens zijn gezicht laten zien op Carrington, het trainingscomplex van Manchester United. De voormalig topverdediger van the Mancunians was op bezoek vanwege een interview met Bruno Fernandes namens BT Sport, maar maakte meteen van de gelegenheid gebruik voor een onderonsje met verschillende oud-collega's achter de schermen.

Ferdinand zegt in zijn YouTube-serie FIVE iets te voelen bij de staf. "Ze zijn optimistischer, ze komen elke dag tevreden naar hun werk", concludeert de voormalig mandekker. "Dat is allemaal gegenereerd door Erik ten Hag, zijn team en mensen achter de schermen. Je kan de cultuur bij een club niet in je eentje veranderen, dat doe je samen. Ze zijn weer op het juiste pad en doen nog mee om vier prijzen. Niet dat ik denk dat ze er vier zullen winnen, maar het is fijn om naar Carrington te gaan en je optimistisch te voelen."

Good being back at Carrington today… #BetweenTheLines ?? @B_Fernandes8 Great to see Kath - 56yrs at the club & still going strong! ??@ManUtd ?? pic.twitter.com/SXFuFkulo2 — Rio Ferdinand (@rioferdy5) February 20, 2023

Volgens Ferdinand is er achter de schermen veel veranderd sinds de komst van Ten Hag. "Het is veel positiever. Zelfs de kantine is veranderd, echt alles. Het ziet er anders uit, het voelt anders, het eten is anders. Het voelde hier eerst zo negatief. Nu stond ik daar en voelde ik dat er iets aan het gebeuren is. Ik weet niet wat, of waar, maar de sfeer is anders. Het vertrouwen is terug." Ten Hag gooide in zijn eerste maanden onder meer het assortiment in de kantine op zijn kop om zijn stempel te drukken. Bepaalde maaltijden werden verboden en spelers werden gewezen op hun verantwoordelijkheid.

Voor United staat een cruciale week te wachten. Komende donderdag speelt de ploeg van Ten Hag in eigen huis de return in de Europa League tegen Barcelona (2-2). Drie dagen later is Wembley het decor voor de finale van de EFL Cup tegen Newcastle United. Het is voor Ten Hag zijn eerste kans op een prijs als manager van United. In de Premier League wacht volgende week zondag de ontmoeting met Liverpool. The Reds staan met 35 punten uit 22 wedstrijden op ruime achterstand van United, maar speelden wel twee wedstrijden minder.