Amerikaanse grootaandeelhouder FSG komt terug op verkoop Liverpool

Dinsdag, 21 februari 2023 om 11:15 • Davey de Laat • Laatste update: 11:17

Fenway Sports Group (FSG) is toch niet van plan om Liverpool te verkopen, zo meldt onder meer the Guardian. Grootaandeelhouder John William Henry leek in november vorig jaar nog open te staan voor nieuwe investeerders. Hoewel hij investeringen zou verwelkomen, heeft Henry nu echter duidelijk gemaakt dat een verkoop is uitgesloten. Sinds de overname van FSG werden er de nodige sportieve successen geboekt door the Reds.

De topman van FSG vertelt in een exclusief interview met Boston Sports Journal dat er met investeerders is gesproken, maar van een verkoop geen sprake is. “Ik weet dat er veel gesprekken en citaten over Liverpool de revue zijn gepasseerd. Toch blijf ik bij de feiten. Blijven we voor altijd in Engeland? Nee. Verkopen we Liverpool? Nee. Praten wij met investeerders over Liverpool? Ja. Gaat daar iets gebeuren? Ik geloof van wel, maar het zal geen verkoop zijn. Wij hebben de afgelopen twee decennia sowieso niets verkocht.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

FSG, dat ook eigenaar is van de Amerikaanse honkbalclub Boston Red Sox, gaf vorig jaar november tegenover The Athletic nog aan dat het bereid is om Liverpool onder de juiste voorwaarden te verkopen. “FSG krijgt regelmatig verzoeken van derden om aandeelhouder te worden van Liverpool. We hebben eerder gezegd een verkoop te overwegen, zolang het in het belang van de club is", zo luidde het statement.

Ondanks de sportieve vooruitgang in de afgelopen zeven jaar onder leiding van Jürgen Klopp werd FSG vaak bekritiseerd vanwege een gebrek aan investeringen tijdens transferwindows. Zoals afgelopen zomer, toen de netto-uitgaven ongeveer 10 miljoen pond (zo’n 11,5 miljoen euro) bedroegen, terwijl Liverpool het afgelopen seizoen de Champions League-finale haalde en als tweede eindigde in de Premier League.