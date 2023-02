Doorbraak onder Ten Hag leidt tot nieuw contract en flinke loonsverhoging

Dinsdag, 21 februari 2023 om 10:15 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:16

Manchester United staat op het punt om het contract van Alejandro Garnacho open te breken en te verlengen, meldt ESPN. De aanvaller moet zijn handtekening zetten onder een nieuw vijfjarig contract. Het huidige contract loopt tot volgend jaar zomer en bevatte een optie voor een extra jaar. Garnacho beleeft onder Erik ten Hag zijn absolute doorbraak bij United en kwam dit seizoen al 25 keer in actie in alle competities.

De onderhandelingen over een nieuw contract voor Garnacho zijn volgens ESPN al enkele maanden bezig. Onlangs bereikten beide partijen al een principeakkoord over een nieuwe vijfjarige verbintenis. De laatste hobbel lijkt te zitten in de portretrechten van de speler. Wanneer een speler exclusieve afspraken heeft met bijvoorbeeld een sponsor, kan frictie ontstaan over het gebruik van exclusieve beelden door derden. Het lijkt er echter op dat dit geen grote problemen gaat veroorzaken in het geval van Garnacho.

Garnacho kan bij United een aanzienlijke loonsverhoging tegemoet zien. Zijn salaris zal worden omgezet van dat van een jeugdspeler naar een volwaardige selectiespeler. Naarmate hij meer betrokken raakt bij de hoofdmacht zal zijn salaris meegroeien. Beide partijen hebben er belang bij om de deal zo snel mogelijk te beklinken om rust te bewaken richting de belangrijkste weken van het seizoen. United strijdt nog mee om de landstitel, Europa League, EFL Cup en FA Cup en wil snel duidelijkheid.

De pas achttienjarige buitenspeler begon in de jeugdopleiding van Atlético Madrid, waar hij tussen 2015 en 2020 speelde. In oktober 2020 werd Garnacho overgenomen door Manchester United. Sinds zijn doorbraak onder Ten Hag staat de teller op 27 officiële wedstrijden, waarin hij drie keer trefzeker was en vijf keer als aangever fungeerde. Afgelopen najaar behoorde Garnacho tot de voorselectie van Argentinië voor het WK in Qatar. Lionel Scaloni besloot het talent echter thuis te laten.