Corruptieschandaal bij Barcelona dwingt diverse LaLiga-clubs tot statement

Dinsdag, 21 februari 2023 om 10:05 • Paul Jeursen • Laatste update: 10:36

Diverse LaLiga-clubs hebben een statement gemaakt waarin zij hun zorgen uitspreken over het corruptieschandaal bij Barcelona. Onder meer Atlético Madrid, Sevilla en stadgenoot Espanyol, lieten zich uit over de ‘zaak Negreira’. De clubs willen dat er een onderzoek wordt ingesteld naar de dubieuze betalingen die Barcelona deed en vinden dat de integriteit van de Spaanse voetbalcompetities in twijfel wordt getrokken.

Volgens El Mundo betaalden de Catalanen liefst zes miljoen euro aan een bedrijf dat in handen is van José María Enríquez Negreira, voormalig scheidsrechter en vice-voorzitter van het scheidsrechterscomité van de Spaanse bond RFEF. De ex-scheidsrechter werd door Barcelona doorbetaald toen hij het scheidsrechterscomité al had verlaten. Enríquez Negreira dreigde uit de school te klappen over het schandaal.

Verschillende LaLiga-clubs luiden nu de noodklok en hebben hun ongerustheid uitgesproken over de bizarre zaak. Sevilla en Espanyol plaatsten afgelopen maandag een statement op de eigen clubwebsite, waarin zij hun zorgen en verontwaardiging wereldkundig maakten. De clubs eisen een grondig onderzoek. “De ernst van de feiten die tot op heden bekend zijn, trekken de integriteit van de Spaanse voetbalcompetities in twijfel”, zo valt te lezen op de website van Sevilla.

Barcelona’s stadgenoot Espanyol liet ook weten zeer ongerust te zijn. “Ondanks het feit dat het zich nog in de onderzoeksfase bevindt, zouden de mogelijke implicaties van wat er is gepubliceerd voor onze competitie, de deelnemende clubs en de getroffen organisaties, enorm ernstig zijn. Er zijn uitzonderlijke maatregelen nodig om op te helderen wat er werkelijk is gebeurd”, zo valt te lezen. Ook Atlético Madrid liet zich horen. “Dit is een zeer ernstige kwestie en voor het welzijn van ons voetbal moet deze zaak volledig worden onderzocht en opgehelderd”, zo zei CEO Miguel Ángel Gil Marín. Barcelona-directeur Mateu Alemany heeft aangegeven dat Barcelona een intern onderzoek zal starten.