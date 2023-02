Dinsdag, 21 Februari 2023

Xavi heeft negentig miljoen over voor opvolger Busquets

Dusan Vlahovic is op de radar verschenen bij Real Madrid. De spits, die afgelopen winter onderhandelde met Manchester United over een overgang naar de Premier League, moet rond de honderd miljoen euro kosten. (AS)

Er zijn geen gesprekken gaande over een transfer van Marcelo naar het Saudische Al-Nassr. De Braziliaan, die transfervrij is sinds zijn vertrek bij het Griekse Olympiakos, weegt op dit moment zijn mogelijkheden af. (Fabrizio Romano)

Rodri is op de radar verschenen van Barcelona. Xavi ziet in hem de ideale opvolger van Sergio Busquets en zou bereid zijn om negentig miljoen euro te betalen voor de middenvelder van Manchester City. (Sport)

Arsenal en Tottenham zijn zeer geïnteresseerd om Elye Wahi over te nemen van Montpellier. De Franse jeugdinternational maakte tot nu toe acht treffers in de Ligue 1. (The Sun)

Juventus gaat de koopoptie in het contract van Leandro Paredes niet lichten. De middenvelder kan voor 22 miljoen euro definitief worden overgenomen van Paris Saint-Germain, maar keert naar verwachting na dit seizoen terug bij de Franse grootmacht. (Relevo)