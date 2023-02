‘Hij kan de komende 18 tot 24 maanden echt een wereldspeler worden’

Dinsdag, 21 februari 2023 om 08:36 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:37

George Boateng is in zijn nopjes met de ontwikkeling van Mohammed Kudus. De aanvaller annex middenvelder van Ajax vormt de laatste weken een ware attractie in de Johan Cruijff ArenA en is steeds vaker beslissend. Boateng, die als assistent-bondscoach van Ghana Kudus van dichtbij meemaakte tijdens het WK, noemt de technicus in het Algemeen Dagblad 'een waanzinnig talent' en heeft geen enkele twijfel of zijn landgenoot mee kan in de Premier League en andere Europese topcompetities.

Volgens Boateng was Kudus met afstand de beste speler bij Ghana tijdens het WK. "Dat hij daarvoor niet alles speelde bij Ajax, wekte een beetje frustratie bij hem", aldus de voormalig Feyenoorder. "Je ziet nu wat het vertrouwen van John Heitinga met hem doet. Hij betaalt het volledig uit. En Mo hoort ook alles te spelen, omdat hij een bijzondere en onvoorspelbare speler is. Als hij in zijn versnellingen en solo’s het overzicht houdt en met een voorzet, steekpass of teruggetrokken bal teamgenoten vaker laat scoren, kan Mo de komende 18 tot 24 maanden echt een wereldspeler worden.”

In de ogen van Boateng bezit Kudus een aantal exceptionele kwaliteiten. "In zijn techniek, dribbel en kracht komt Mo helemaal niets tekort", gaat de in Nkawkaw geboren Boateng verder. "Dat zie je bij zijn aanname en hoe hij zijn sterke lichaam daarna gebruikt. Met zijn acceleratie en loopvermogen schudt hij tegenstanders vervolgens heel makkelijk af. Zijn dribbel is namelijk uniek. Dribbelen kunnen wel meer spelers, maar ze hebben lang niet allemaal het vermogen om daarin snel te sturen. Mo kan heel goed sturen en draaien."

Ook Van Basten sprak maandag lovende woorden over Kudus. De voormalig Ajacied is van mening dat Kudus beter is dan Antony. "Ik vind Kudus een betere voetballer", aldus Van Basten bij Rondo. "Hij is prettiger om mee samen te spelen. Antony had acties, maar die kon zo warrig zijn, weet je wel. Kudus heeft veel meer een vaste techniek. Hij weet waar hij naartoe gaat." Kudus schermde in de zomer én in de winter met interesse van buitenlandse clubs, maar werd door Ajax binnenboord gehouden. Zijn contract loopt nog door tot medio 2025.