Malacia noemt belangrijke eigenschap die concurrent Shaw wel bezit en hij niet

Dinsdag, 21 februari 2023 om 07:57 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:05

Tyrell Malacia is blij met de concurrentiestrijd die hij ondervindt bij Manchester United. De afgelopen zomer van Feyenoord overgekomen linkervleugelverdediger maakt een prima debuutseizoen door in Engeland en staat inmiddels op 26 officiële wedstrijden in alle competities. Malacia heeft met Luke Shaw een geduchte concurrent op de linksbackpositie. In gesprek met Viaplay benoemt hij een belangrijke vaardigheid die hij niet bezit en de Engelsman wel.

Shaw is de laatste weken niet meer weg te denken uit het elftal van Erik ten Hag. De 28-voudig Engels international kan zowel op linksback als linker centrale verdediger uit de voeten en vormt daarmee zowel voor Malacia als Lisandro Martínez een concurrent. "Er is altijd concurrentiestrijd bij een grote club als Manchester United", stelt Malacia. "Daar moet je mee leren omgaan. Ik denk dat ik dat als persoon goed kan. Het maakt je ook sterker. Ik heb 25 (26, red.) wedstrijden gespeeld. Mijn eerste seizoen in de Premier League was niet niks."

Malacia staat dit seizoen op veertien wedstrijden in de Premier League, zes in de Europa League, vier in de EFL Cup en twee in de FA Cup. De teller van Shaw staat op 29 wedstrijden in alle competities. Malacia zegt bijna dagelijks veel te leren van een routinier als Shaw. "Hij zit naast mij in de kleedkamer. We zijn heel veel met elkaar bezig, hebben vaak gesprekken met elkaar. Als hij een keer centraal speelt zijn we ook veel met elkaar bezig. Dat zit wel goed. Luke is een hele goede speler, dat wist ik al toen ik hier naartoe kwam. Ik wist wat me te wachten stond."

Om structureel verzekerd te zijn van een basisplaats, zal Malacia zich moeten zien door te ontwikkelen bij United. Zelf weet hij wel waar de meeste winst te behalen valt. "Ik ben blij dat de concurrentiestrijd met Shaw er is", benadrukt Malacia nogmaals, om zijn grootste concurrent vervolgens een veer in de kont te steken. "Ik vind dat hij heel goed is in de laatste fases. Daar kan ik nog van leren. Ik kan nog beslissender worden voorin."